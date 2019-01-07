"Гори і гарна компанія": Притула показав, як відпочив з родиною в Карпатах

Фото: Сергій Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Велика компанія на відпочинку вже займає половину готелю

Відомий шоумен, ведучий, актор і комік Сергій Притула на сторінці в Facebook розповів у що перетворилася його давня сімейна новорічна традиція.

Фото: Компанія з кожним роком більшає (facebook.com/serhiyprytula)

Проводити зимові канікули в горах з самими близькими людьми Притула почав десять років тому, і якщо перглянути фото і відео в соцмережах, компанія віддає перевагу активний відпочинок.

Фото: Засніжені Карпати - відмінне місце для проведення зимового відпочинку (facebook.com/serhiyprytula)

"10 років тому ми починали цю традицію (проводити час разом між Новим Роком і Різдвом у Карпатах) з 4-х родин друзів і невеликого будиночка в Карпатах. В цьому році нас було 39 чоловік, ми зайняли 55% готелю та 70% дорослих приходилися один одному кумами;))", - розповів телеведучий як розширилося коло його друзів, які до того ж стали майже родичами один одному.

Фото: Рибалка також входить в перелік зимових "активностей" великої комапнії (facebook.com/serhiyprytula)

"Форель ловилася, на лижах, бордах, снігоходах возилися, у лазні парилися, за кубок "відбита д*па 2019" боролися;))", - так описав Сергій активне проведення часу серед засніжених українських гір.

Фото: Сімейні свята - відмінний час для спілкування з дітьми (facebook.com/serhiyprytula)

До речі, раніше ми вже писали про те, що телеведуча Маша Єфросиніна теж провела зимові канікули у компанії Сергія Притули та його колег по шоу Вар'яти. Вони співали під живий акомпанемент улюблені українські пісні і водили хороводи в карпатському ресторані. Притула навіть виконав роль Діда Мороза, він влаштовував конкурси і роздавав дітям подарунки.

Фото: "Камін горить, кутя на столі, чекаємо колядників!" (facebook.com/serhiyprytula)

"Гори, гарна погода та найкраща компанія - ось запорука відмінного настрою, з яким ми приїхали до мами в Збараж на Різдво!

Камін горить, кутя на столі, чекаємо колядників! Всім веселих Свят! З Різдвом! Христос Народився !!!", - розповів шоумен про те як зустрічає Різдво і привітав усіх українців зі святом.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як Сергій Притула розповів про свою президентську кампанію. Фанати оцінили тролінг телеведучого.

Раніше Сергій Притула розповів про ревнощі своєї дружини, і про те які конфлікти виникали у нього вдома під час зйомок дебютного для телеведучого фільму.

У свою чергу дружина шоумена, Катерина Притула розповіла, як суміщає обов'язки молодої мами і роботу керівника шоу "Вар'яти".

Сергій Притула: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)