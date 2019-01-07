"Горы и хорошая компания": Притула показал, как отдохнул с семьей в Карпатах

Фото: Сергей Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Большая компания на отдыхе уже занимает половину гостиницы

Известный шоумен, ведущий, актер и комик Сергей Притула на страничке в Facebook рассказал во что превратилась его давняя семейная новогодняя традиция.

Фото: Компания с каждым годом становится все больше (facebook.com/serhiyprytula)

Проводить зимние каникулы в горах с самыми близкими людьми Притула начал десять лет назад, и судя фото и видео в соцсетях, компания предпочитает активный отдых.

Фото: Заснеженные Карпаты - отличное место для проведения зимнего отдыха (facebook.com/serhiyprytula)

"10 лет назад мы начинали эту традицию (проводить время вместе между Новым Годом и Рождеством в Карпатах) с 4-х семей друзей и небольшого домика в Карпатах. В этом году нас было 39 человек, мы заняли 55% гостиницы и 70% взрослых приходились друг другу кумовьями;))", - рассказал телеведущий как расширился круг его друзей, которые к тому же стали почти что родственниками друг другу.

Фото: Рыбалка также входит в перечень зимних "активностей" большой комапнии (facebook.com/serhiyprytula)

"Форель ловилась, на лыжах, бордах, снегоходах катались, в бане парились, за кубок "отбитая ж*па 2019" боролись;))", - так Сергей описал активное времяпрепровождение среди заснеженных украинских гор.

Фото: Семейные праздники отличное время для общения с детьми (facebook.com/serhiyprytula)

Кстати, раньше мы уже писали о том, что телеведущая Маша Ефросинина тоже провела зимние каникулы в компании Сергея Притулы и его коллег по шоу Вар'яти. Они пели под живой аккомпанемент любимые украинские песни и устраивали хороводы в карпатском ресторане. Притула даже исполнил роль Деда Мороза, он устраивал конкурсы и раздавал детям подарки.

Фото: "Камин горит, кутья на столе, ждем колядников!" (facebook.com/serhiyprytula)

"Горы, хорошая погода и лучшая компания - вот залог отличного настроения с которым мы приехали к маме в Збараж на Рождество!

Камин горит, кутья на столе, ждем колядников! Всем веселых Праздников! С Рождеством! Христос Родился !!!", - рассказал шоумен о том как встречает Рождество и поздравил всех украинцев с праздником.

Напомним, что ранее мы писали о том, как Сергей Притула рассказал о своей президентской кампании. Фанаты оценили троллинг телеведущего.

Ранее Сергей Притула рассказал о ревности своей жены, и о том какие конфликты возникали у него дома во время съемок дебютного для телеведущего фильма.

В свою очередь жена шоумена, Екатерина Притула рассказала, как совмещает обязанности молодой мамы и работу руководителя шоу "Вар’яти".

Сергей Притула: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)