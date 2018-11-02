"Катя, ну ты что, сумасшедшая?" Жена Сергея Притулы рассказала, как ей удается быть супермамой

Сергей Притула с женой Екатериной (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Екатерина Притула успешно совмещает материнство и работу

Супруга известного украинского шоумена и руководитель шоу "Вар’яти" Екатерина Притула, которая прошлым летом родила малышку Соломию, рассказала, как ей удается не выпадать из рабочего ритма.

Как пишет Scotch, уже через несколько дней после родов жена Сергея Притулы контролировала съемочный процесс на площадке вместе с дочкой.

"Ребята из команды до сих пор иногда подшучивают на эту тему. Дело в том, что я работала практически до последнего дня беременности. И перенесла ее очень хорошо. Возможно, именно благодаря тому, что была увлечена работой. Помню, 25 июля мы заехали в декорацию и начали строительство. А срок мне ставили 22 июля. Я смогла как-то договориться с Соломией, чтобы она дала мне пару дней закончить дела. И вот, вечером после того, как запустился процесс строительства, я сказала Сергею: "Ну все, теперь можно рожать". И 27 числа родила", - поделилась Екатерина.

Сергей Притула с женой Екатериной (фото: facebook.com/serhiyprytula)

По словам Притулы, даже в роддоме ей приходилось отвечать на электронные письма и сообщения в мессенджерах.

"Когда в коллективе узнавали, что я пишу из роддома, говорили: "Катя, ну ты что, сумасшедшая?" А мне так было даже проще. Можно было на что-то отвлекаться", - говорит она.

При этом молодая мама подчеркивает, что ни грамма не жалеет, что работала до последнего дня беременности.

"Когда Соломии исполнилось пару недель, я стала время от времени появляться на площадке вместе с ней. В основном, конечно, контролировала все процессы из дома. Но иногда у творческих людей возникают спорные моменты и ситуации, которые не решишь удаленно. Так что Соломия почти с рождения узнала, что такое телестудия и съемочный процесс. Наши продюсеры даже выделили ей отдельную гримерку и повесили там табличку "Соломиевская". Я очень смеялась, когда впервые увидела эту надпись", - резюмировала супруга шоумена.

Напомним, ранее Сергей Притула стал секс-тренером и рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских.

Видео: РБК-Украина