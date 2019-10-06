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"10 місяців потому": Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.10.2019 - 10:51
"10 місяців потому": Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Маленькому Михайлику виповнилося 10 місяців

Щасливі батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов із задоволенням діляться в мережі милими і забавними моментами зі свого сімейного життя, а також показують, як росте їх синочок Михайло, якого вдома ласкаво називають Майкл. Так, нещодавно зіркова парочка вирішила сама написати книгу казок для малюка, а процес закарбувала на смішне відео. 5 жовтня їх синочку виповнилося 10 місяців і люблячі мама і тато привітали його в мережі.

Регіна показала справжню сімейну ідилію - на милому фото вона і синочок зворушливо цілують тата. Знімок зроблений під час прогулянки на вулиці, так що всі одягнені досить тепло, а дитина в шапочці і комбінезоні.

"#10місяців потому) @vladtopalovofficial + @reginatodorenko = три ведмедя. Люблю вас, мої пацани", - написала телеведуча.

&quot;10 місяців потому&quot;: Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов теж не залишився осторонь і поділився чарівним кадром, на якому він тримає сина на руках і цілує його, а малюк задоволено посміхається. До речі, на цьому фото добре видно обличчя хлопчика.

"З днем народження, рідний мій чоловічок!" - прокоментував співак.

&quot;10 місяців потому&quot;: Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Розчулені підписники тут же почали гадати, на кого більше схожий маленький Майкл і залишили багато теплих відгуків.

  • оооооо як милоооо
  • Копія мама
  • На маму схожий
  • Зіронько який! З днем народження! Щастя вашій родині!
  • Який милий дитина
  • утии який))
  • Мамин синочок
  • На Регіну сильно схожий)
  • Рости здоровенький на радість всім
  • Дуже миле фото! Щастя вам!
  • Міша щекастик
  • Сім'я ТТ, ви чарівні
  • Такі зайчики, милі
  • наймиліша сім'я! Люблю вас!

&quot;10 місяців потому&quot;: Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком&quot;10 місяців потому&quot;: Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко в ультракороткій сукні полонила витонченою фігурою. Телеведуча отримала російську премію "ТЕФІ" в категріям "Краще ранкове шоу" за свій проект про дітей "Регіна +1".

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
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