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Зима близько: лікарі розповіли, як захистити організм при настанні морозів

Lite » Краса і здоров'я 20.11.2018 - 08:55
Зима близько: лікарі розповіли, як захистити організм при настанні морозів
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Лікарі рекомендують більше відпочивати

Зовсім нещодавно в Україну прийшли справжні осінні морози. Тривале "бабине літо" послабило пильність українців, що призвело до сплеску сезонних захворювань. Медики вважають, що різка зміна погоди негативно відбивається на самопочутті і здоров'я людини, тому важливо максимально адаптуватися до наступаючих морозів, передає Clutch.

Перше, що необхідно зробити — розібратися, кому загрожують захворювання:

  • метеочутливі люди;
  • люди, які мають проблеми з судинами головного мозку;
  • люди, які нещодавно перенесли хірургічне втручання в області серця, інфаркт або інсульт;
  • люди з хронічними захворюваннями шийного відділу хребта.

Які проблеми зі здоров'ям може викликати різка зміна температури:

  • зниження імунітету;
  • біль і ломота в суглобах;
  • часті і сильні головні болі;
  • зниження концентрації уваги і працездатності;
  • безсоння вночі і підвищена сонливість вдень;
  • постійна зміна артеріального тиску.

Уникнути поганого самопочуття в період зміни погоди можна кількома способами. Лікарі рекомендують знизити розумові та фізичні навантаження, а також скоротити час, проведений за комп'ютером. Крім того, важливо давати відпочивати опорно-руховому апарату: ноги не повинні відчувати велике навантаження і тиску. Серед інших рекомендацій:

  1. По можливості, виділяйте час для відпочинку посеред дня. Короткий денний сон буде хорошим рішенням.
  2. Можна дозволити собі у день десертну ложку коньяку — для судин вона стане справжнім ліками.
  3. Зменшити кількість солі і жирних продуктів — це врятує від набряків і знизить навантаження на судини.
  4. Вживайте такі напої, як компоти з сухофруктів і киселі. Вони допоможуть створити ефективний захист для імунітету.
  5. Теплий душ, легкий масаж, достатня кількість вітамінів — все це допоможе метеозалежним людям впоратися з проблемами різкої зміни температури.

Нагадаємо, нещодавно ми писали що дієтолог порадила включити у зимовий раціон.

Також Супрун розповіла, як боротися з осінньою нудьгою.

Раніше ми писали, які корисні напої допоможуть пережити морози і підняти настрій.

Відео: (video.rbc.ua)

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