Зима близько: лікарі розповіли, як захистити організм при настанні морозів

Лікарі рекомендують більше відпочивати
Зовсім нещодавно в Україну прийшли справжні осінні морози. Тривале "бабине літо" послабило пильність українців, що призвело до сплеску сезонних захворювань. Медики вважають, що різка зміна погоди негативно відбивається на самопочутті і здоров'я людини, тому важливо максимально адаптуватися до наступаючих морозів, передає Clutch.
Перше, що необхідно зробити — розібратися, кому загрожують захворювання:
Які проблеми зі здоров'ям може викликати різка зміна температури:
Уникнути поганого самопочуття в період зміни погоди можна кількома способами. Лікарі рекомендують знизити розумові та фізичні навантаження, а також скоротити час, проведений за комп'ютером. Крім того, важливо давати відпочивати опорно-руховому апарату: ноги не повинні відчувати велике навантаження і тиску. Серед інших рекомендацій:
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Відео: (video.rbc.ua)