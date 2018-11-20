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Зима близко: врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов

Lite » Красота и Здоровье 20.11.2018 - 08:55
Зима близко: врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Врачи рекомендуют больше отдыхать

Совсем недавно в Украину пришли настоящие осенние морозы. Затянувшееся "бабье лето" ослабило бдительность украинцев, что привело к всплеску сезонных заболеваний. Медики считают, что резкая перемена погоды негативно отражается на самочувствии и здоровье человека, потому важно максимально адаптироваться к наступающим морозам, передает Clutch.

Первое, что необходимо сделать — разобраться, кому это грозит в первую очередь:

  • метеочувствительные люди;
  • люди, имеющие проблему с сосудами головного мозга;
  • люди, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство в области сердца, инфаркт или инсульт;
  • люди, с хроническими заболеваниями шейного отдела позвоночника.

Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:

  • снижение иммунитета;
  • боль и ломота в суставах;
  • частые и сильные головные боли;
  • снижение концентрации внимания и работоспособности;
  • бессонница ночью и повышенная сонливость днем;
  • постоянное изменение артериального давления.

Избежать плохого самочувствия в период смены погоды можно несколькими способами. Врачи рекомендуют снизить умственные и физические нагрузки, а также сократить время, проводимое за компьютером. Кроме того, важно давать отдыхать опорно-двигательному аппарату: ноги не должны испытывать большой нагрузки и давления. Среди других рекомендаций:

  1. По возможности, выделяйте время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением.
  2. Можно позволить себе в день десертную ложку коньяка — для сосудов она станет настоящим лекарством.
  3. Уменьшить количество соли и жирных продуктов — это спасет от отечности и снизит нагрузку на сосуды.
  4. Употребляйте такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Они помогут создать эффективную защиту для иммунитета.
  5. Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов — все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.

Напомним, недавно мы писали что диетолог посоветовала включить в зимний рацион.

Также Супрун рассказала, как бороться с осенней хандрой.

Ранее мы писали, какие полезные напитки помогут пережить морозы и поднять настроение.

Видео: (video.rbc.ua)

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