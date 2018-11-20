Зима близко: врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов

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Врачи рекомендуют больше отдыхать

Совсем недавно в Украину пришли настоящие осенние морозы. Затянувшееся "бабье лето" ослабило бдительность украинцев, что привело к всплеску сезонных заболеваний. Медики считают, что резкая перемена погоды негативно отражается на самочувствии и здоровье человека, потому важно максимально адаптироваться к наступающим морозам, передает Clutch.

Первое, что необходимо сделать — разобраться, кому это грозит в первую очередь:

метеочувствительные люди;

люди, имеющие проблему с сосудами головного мозга;

люди, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство в области сердца, инфаркт или инсульт;

люди, с хроническими заболеваниями шейного отдела позвоночника.

Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:

снижение иммунитета;

боль и ломота в суставах;

частые и сильные головные боли;

снижение концентрации внимания и работоспособности;

бессонница ночью и повышенная сонливость днем;

постоянное изменение артериального давления.

Избежать плохого самочувствия в период смены погоды можно несколькими способами. Врачи рекомендуют снизить умственные и физические нагрузки, а также сократить время, проводимое за компьютером. Кроме того, важно давать отдыхать опорно-двигательному аппарату: ноги не должны испытывать большой нагрузки и давления. Среди других рекомендаций:

По возможности, выделяйте время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением. Можно позволить себе в день десертную ложку коньяка — для сосудов она станет настоящим лекарством. Уменьшить количество соли и жирных продуктов — это спасет от отечности и снизит нагрузку на сосуды. Употребляйте такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Они помогут создать эффективную защиту для иммунитета. Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов — все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.

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Видео: (video.rbc.ua)