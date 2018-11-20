Зима близко: врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Врачи рекомендуют больше отдыхать
Совсем недавно в Украину пришли настоящие осенние морозы. Затянувшееся "бабье лето" ослабило бдительность украинцев, что привело к всплеску сезонных заболеваний. Медики считают, что резкая перемена погоды негативно отражается на самочувствии и здоровье человека, потому важно максимально адаптироваться к наступающим морозам, передает Clutch.
Первое, что необходимо сделать — разобраться, кому это грозит в первую очередь:
- метеочувствительные люди;
- люди, имеющие проблему с сосудами головного мозга;
- люди, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство в области сердца, инфаркт или инсульт;
- люди, с хроническими заболеваниями шейного отдела позвоночника.
Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:
- снижение иммунитета;
- боль и ломота в суставах;
- частые и сильные головные боли;
- снижение концентрации внимания и работоспособности;
- бессонница ночью и повышенная сонливость днем;
- постоянное изменение артериального давления.
Избежать плохого самочувствия в период смены погоды можно несколькими способами. Врачи рекомендуют снизить умственные и физические нагрузки, а также сократить время, проводимое за компьютером. Кроме того, важно давать отдыхать опорно-двигательному аппарату: ноги не должны испытывать большой нагрузки и давления. Среди других рекомендаций:
- По возможности, выделяйте время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением.
- Можно позволить себе в день десертную ложку коньяка — для сосудов она станет настоящим лекарством.
- Уменьшить количество соли и жирных продуктов — это спасет от отечности и снизит нагрузку на сосуды.
- Употребляйте такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Они помогут создать эффективную защиту для иммунитета.
- Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов — все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.
Напомним, недавно мы писали что диетолог посоветовала включить в зимний рацион.
Также Супрун рассказала, как бороться с осенней хандрой.
Ранее мы писали, какие полезные напитки помогут пережить морозы и поднять настроение.
Видео: (video.rbc.ua)