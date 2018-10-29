Шкода часу: психологи пояснили, чому люди не йдуть з нещасливих відносин

Колаж РБК-Україна

Для багатьох пар дуже важко розірвати відносини, які не приносять їм щастя

Канадські психологи провели масштабне дослідження, щоб з'ясувати, чому люди не розривають відносини, які не приносять їм щастя. Про це пише 7 Med News.

Для дослідження фахівці спочатку провели аналіз безлічі робіт, які присвячені темі розриву відносин та розлучень.

Вони з'ясували, що на рішення залишатися в нещасливих відносинах впливає кілька факторів. В першу чергу – це діти і спільно нажите майно. Люди готові заради дітей терпіти своє нещастя.

Серед другорядних причин більш універсальні – людям шкода витраченого часу на відносини, і вони не бажають їх розривати, так як вважають, що залишатися в них більш зручно, ніж залишитися на самоті або почати пошук нових відносин.

У другій фазі дослідження вчені запросили півтори тисячі осіб, які перебувають у романтичних стосунках і протягом трьох місяців проводили з ними бесіди і опитували їх.

Після ретельного вивчення, в експерименті залишили тільки тих, хто дійсно був нещасливий у поточних відносинах. Протягом 8 тижнів ці респонденти працювали з психологами та іншими фахівцями.

З'ясувалося, що існує ще одна причина, по який пари не поспішають розривати відносини – один з партнерів впевнений, що вони приносять щастя другому партнерові. Крім того, розривати відносини не поспішають ті, хто боїться заподіяти біль своєму партнерові.

Проте вчені відзначили той факт, що більшість респондентів має схильність перебільшувати значимість відносин для партнера.

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Відео: РБК-Україна