Как влияют на слух вакуумные наушники: мнение экспертов

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Всего есть несколько видов наушников. Все они имеют разную степень "вредности" для слуха

Современную жизнь сложно представить без музыки и всяких, улучшающих жизнь, гаджетов. Многие любители музыки уже не могут обойтись без наушников, чтобы наслаждаться прослушиванием любимых треков и при этом никому не мешать. Однако, далеко не все знают о том, что, казалось бы, такое безобидное устройство, как наушники, могут навредить слуху. Об этом сообщает "2+2".

Для начала важно понимать, что такое слуховая система и то, как она устроена.

Слуховая система состоит всего из трех частей: наружное ухо (ушная раковина) и слуховой проход, среднее ухо: барабанная полость и слуховые косточки, и внутреннее ухо – улитка с кортиевым органом внутри.

Волны звука проникают через ушную раковину в среднее ухо, где барабанная перепонка смягчает амплитуду колебаний и уже передает их на слуховые косточки, а те, в свою очередь транспортируют колебания на волосковые клетки кортиевого органа. Эти клетки по сути являются чувствительными нервными рецепторами-преобразователями звуковых колебаний в электрические импульсы, которые потом по нервам передаются в кору головного мозга.

Всего на сегодняшний день есть четыре типа наушников, как утверждают медики, совсем безопасных не существует, однако степень влияния на слух у всех разная.

Итак, наушники бывают: открытого типа, накладные (закрытого типа), вставные (открытого типа), и вставные наушники закрытого типа (вакуумные наушники или "затычки").

Самые вредные из них – наушники затычки. Затычки полностью блокируют слуховой проход, из-за этого колебания не имеют выхода наружу и с увеличенной силой давят на барабанную перепонку, из-за этого волосковые клетки-рецепторы могут быть повреждены. Повреждение клетки может привести к сенсоневральной тугоухости, которая очень трудно поддается лечению.

Чтобы максимально сохранить слух, требуется придерживаться элементарных советов, при использовании наушников.

Важно понимать, что наушники неминуемо ведут к понижению слуха и, чем громче будет звучать музыка в наушниках, тем ощутимее будет потеря слуха. Частота их использования тоже важна, по возможности, ее лучше сократить



Специалисты-отоларингологи советуют ограничить прослушивание музыки до 1 часа в день. Громкость музыки не должна превышать 60% от максимума.

Ранее мы писали о том, что специалисты рассказали, как влияет кофе на организм.

Также эксперты выяснили, от чего чаще всего умирают люди.

До этого мы рассказывали про неожиданные факты об американской медицине от украинского врача.

Рекомендуем посмотреть:

Видео: Голливудские уходы от ДТП