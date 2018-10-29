Жалко времени: психологи объяснили, почему люди не уходят из несчастливых отношений

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Для многих пар очень тяжело разорвать отношения, которые не приносят им счастья

Канадские психологи провели масштабное исследование, чтобы выяснить, почему люди не разрывают отношения, которые не приносят им счастья. Об этом пишет 7 Med News.

Для исследования специалисты сначала провели анализ множества работ, которые посвящены теме разрыва отношений и разводам.

Они выяснили, что на решение оставаться в несчастливых отношениях влияет несколько факторов. В первую очередь – это дети и совместно нажитое имущество. Люди готовы ради детей терпеть свое несчастье.

Среди второстепенных причин более универсальные – людям жаль потраченного времени на отношения, и они не желают их разрывать, так как считают, что оставаться в них более удобно, чем остаться в одиночестве или начать поиск новых отношений.

Во второй фазе исследования ученые пригласили полторы тысячи человек, которые состоят в романтических отношениях и на протяжении трех месяцев проводили с ними беседы и опрашивали их.

После тщательного изучения, в эксперименте оставили только тех, кто действительно был несчастлив в текущих отношениях. В течении 8 недель эти респонденты работали с психологами и другими специалистами.

Выяснилось, что существует еще одна причина, по который пары не торопятся разрывать отношения – один из партнеров уверен, что они приносят счастье второму партнеру. Кроме того, разрывать отношения не торопятся те, кто боится причинить боль своему партнеру.

Однако ученые отметили тот факт, что большинство респондентов имеет склонность преувеличивать значимость отношений для партнера.

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Видео: РБК-Украина