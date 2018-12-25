Йогурт з бананом або пудинг чіа: як виглядає сніданок відомої моделі

Юліана Дементьєва поділилася, як снідати, щоб завжди залишатися в ідеальній формі
Відома українська модель Юліана Дементьєва відправилася на відпочинок в сонячний Єгипет, звідки вирішила поділитися не тільки барвистими фото, але і назвала свій раціон на сніданок. Так, як написала на сторінці в Instagram модель, вранці вона воліє випивати одну ложку масла чорного кмину, запиваючи склянкою теплої води з лимоном.
Виявляється, це дуже корисний продукт для організму, який також використовується і при схудненні.
Ілюстративне фото: instagram.com/p/BrpDqinBX0n
План на ранок від моделі Юліани Дементьєвої:
Ілюстративне фото: pixabay.com
На сніданок модель воліє 3 білка (омлет), зелень або на вибір:
- йогурт з бананом
- сир - вівсянка з зеленим яблуком
- пудинг чіа на кокосовому молоці з гранолою і кокосовою стружкою
- тост з авокадо, зеленню, фета, пашот
На думку Дементьєвої, снідати можна 2 рази: перший - білковий сніданок, другий - вуглеводний.
Після сніданку в раціоні моделі йде кофе-тайм, тренування.
Фото: Юліана Дементьєва (instagram.com/yulianadementyeva)
Нагадаємо, Юліана Дементьєва - дружина нардепа і мільйонера В'ячеслава Константиновського. У шлюбі у пари народилася дочка Стефанія.
Фото з Instagram Юліани Дементьєвої
Раніше Юліана Дементьєва похвалилася стрункою фігурою на березі Індійського океану.
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