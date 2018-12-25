Йогурт з бананом або пудинг чіа: як виглядає сніданок відомої моделі

Фото: Юліана Дементьєва (instagram.com/yulianadementyeva)

Юліана Дементьєва поділилася, як снідати, щоб завжди залишатися в ідеальній формі

Відома українська модель Юліана Дементьєва відправилася на відпочинок в сонячний Єгипет, звідки вирішила поділитися не тільки барвистими фото, але і назвала свій раціон на сніданок. Так, як написала на сторінці в Instagram модель, вранці вона воліє випивати одну ложку масла чорного кмину, запиваючи склянкою теплої води з лимоном.

Виявляється, це дуже корисний продукт для організму, який також використовується і при схудненні.

Ілюстративне фото: instagram.com/p/BrpDqinBX0n

План на ранок від моделі Юліани Дементьєвої:

Встати Прокинутися Гігієна Вмитися льодом Ложку масла чорного кмину, запити склянкою теплої води з лимоном (є капсули) Сніданок

Ілюстративне фото: pixabay.com

На сніданок модель воліє 3 білка (омлет), зелень або на вибір:

- йогурт з бананом

- сир - вівсянка з зеленим яблуком

- пудинг чіа на кокосовому молоці з гранолою і кокосовою стружкою

- тост з авокадо, зеленню, фета, пашот

На думку Дементьєвої, снідати можна 2 рази: перший - білковий сніданок, другий - вуглеводний.

Після сніданку в раціоні моделі йде кофе-тайм, тренування.

Фото: Юліана Дементьєва (instagram.com/yulianadementyeva)

Нагадаємо, Юліана Дементьєва - дружина нардепа і мільйонера В'ячеслава Константиновського. У шлюбі у пари народилася дочка Стефанія.

Фото з Instagram Юліани Дементьєвої

Раніше Юліана Дементьєва похвалилася стрункою фігурою на березі Індійського океану.

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