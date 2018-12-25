Йогурт с бананом или пудинг чиа: как выглядит завтрак известной модели

Фото: Юлиана Дементьева (instagram.com/yulianadementyeva)

Юлиана Дементьева поделилась, как завтракать, чтобы всегда оставаться в идеальной форме

Известная украинская модель Юлиана Дементьева отправилась на отдых в солнечный Египет, откуда решила поделиться не только красочными фото, но и назвала свой рацион на завтрак. Так, как написала на странице в Instagram модель, утром она предпочитает выпивать одну ложку масла черного тмина, запивая стаканом теплой воды с лимоном.

Оказывается, это очень полезный продукт для организма, который также используется и при похудении.

Иллюстративное фото: instagram.com/p/BrpDqinBX0n

План на утро от модели Юлианы Дементьевой:

Встать Проснуться Гигиена Умыться льдом Ложку масла черного тмина, запить стаканом теплой воды с лимоном (есть капсулы) Завтрак

Иллюстративное фото: pixabay.com

На завтрак модель предпочитает 3 белка (омлет), зелень или на выбор:

- йогурт с бананом

- творог - овсянка с зеленым яблоком

- пудинг чиа на кокосовом молоке с гранолой и кокосовой стружкой

- тост с авокадо, зеленью, фета, пашот

По мнению Дементьевой, завтракать можно 2 раза: первый - белковый завтрак, второй - углеводный.

После завтрака в рационе модели следует кофе-тайм, тренировка.

Фото: Юлиана Дементьева (instagram.com/yulianadementyeva)

Напомним, Юлиана Дементьева - супруга нардепа и миллионера Вячеслава Константиновского. В браке у пары родилась дочь Стефания.

Фото из Instagram Юлианы Дементьевой

Ранее Юлиана Дементьева похвасталась стройной фигурой на берегу Индийского океана.

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