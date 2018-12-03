ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Даже не смей: 4 причины, почему не стоит пропускать завтрак

Lite » Красота и Здоровье 03.12.2018 - 08:28
Даже не смей: 4 причины, почему не стоит пропускать завтрак
Фото: (pxhere.com)

Пропускать лучше вечерний прием пищи, а на завтрак и в обед питаться нормально

Бывает так, что просыпаешь завтрак или сидишь вместо обеда на совещании, а вечером нет сил поужинать. Реакция организма на отсутствие еды зависит от возраста, здоровья, образа жизни, физической активности, и последствия могут быть разные, передает Cosmo.

1. Вес снижается, но это ловушка

Чаще всего еду пропускают, чтобы похудеть. У интервального голодания есть преимущества вроде потери веса и недолгого улучшения самочувствия. Но, если ты пропускаешь приемы пищи, чтобы наказать себя, лучше так не делать. Ведь потом можно сорваться и переесть, что не даст никакого результата. Пропускать лучше вечерний прием пищи, а на завтрак и в обед питаться нормально.

2. Рискуешь съесть больше

Исследования показали, что когда к голоду добавляется стресс от отсутствия еды, человек может заесть его большим количеством пищи или и вовсе начать есть все подряд. 

3. Усталость и испорченное настроение

Причина усталости - падение уровня глюкозы в крови. Когда мозг недополучает питание, он начинает притормаживать работу организма. Также с пропуском еды падает сахар, что способствует снижению хорошего настроения. А когда чувствуешь себя плохо, можешь начать есть все подряд.

4. Вес не останется низким надолго

Недавнее исследование показало, что интервальное голодание и здоровая диета имеют схожие долгосрочные результаты, но у голодающих все же больше шансов "наесть" сброшенные килограммы обратно.

Напомним, ранее диетологи рассказали о еде для активных людей и назвали топ 12 продуктов, которые зарядят энергией.

Кроме того, эксперты рассказали, почему не всегда следует считать калории во время похудения.

Видео: Необычные факты о кофе (video.rbc.ua)

Эксперты рассказали, какие продукты могут стать причиной рака Как избавиться от изжоги: диетологи назвали четыре неожиданных продукта
Новости Украины здоровьееда
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь