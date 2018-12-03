Даже не смей: 4 причины, почему не стоит пропускать завтрак

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Пропускать лучше вечерний прием пищи, а на завтрак и в обед питаться нормально

Бывает так, что просыпаешь завтрак или сидишь вместо обеда на совещании, а вечером нет сил поужинать. Реакция организма на отсутствие еды зависит от возраста, здоровья, образа жизни, физической активности, и последствия могут быть разные, передает Cosmo.

1. Вес снижается, но это ловушка

Чаще всего еду пропускают, чтобы похудеть. У интервального голодания есть преимущества вроде потери веса и недолгого улучшения самочувствия. Но, если ты пропускаешь приемы пищи, чтобы наказать себя, лучше так не делать. Ведь потом можно сорваться и переесть, что не даст никакого результата. Пропускать лучше вечерний прием пищи, а на завтрак и в обед питаться нормально.

2. Рискуешь съесть больше

Исследования показали, что когда к голоду добавляется стресс от отсутствия еды, человек может заесть его большим количеством пищи или и вовсе начать есть все подряд.

3. Усталость и испорченное настроение

Причина усталости - падение уровня глюкозы в крови. Когда мозг недополучает питание, он начинает притормаживать работу организма. Также с пропуском еды падает сахар, что способствует снижению хорошего настроения. А когда чувствуешь себя плохо, можешь начать есть все подряд.

4. Вес не останется низким надолго

Недавнее исследование показало, что интервальное голодание и здоровая диета имеют схожие долгосрочные результаты, но у голодающих все же больше шансов "наесть" сброшенные килограммы обратно.

Напомним, ранее диетологи рассказали о еде для активных людей и назвали топ 12 продуктов, которые зарядят энергией.

Кроме того, эксперты рассказали, почему не всегда следует считать калории во время похудения.

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