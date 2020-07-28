Що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці: поради косметолога

Експерт розповіла про важливі нюанси догляду за шкірою на відпочинку
Якщо ви збираєтеся у відпустку влітку, та ще й на морі, важливо знати правила догляду за шкірою, щоб зберегти її здоровою і сяючою. Лікар-дерматолог, косметолог Вікторія Філімонова розповіла на своїй сторінці в Instagram, що слід взяти з собою на відпочинок і як правильно доглядати за шкірою в цей період.
⠀
Важливо:
Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера
Етапи догляду
1.Вранці тонізація / крем або сироватка/ спф захист
2. Ввечері потрібно змити все, що накопичилося за день - молочко/м'який гель/тонік/ крем+ сироватка або тільки крем
3. Обов'язково після активної інсоляції видаляємо залишки сонцезахисної косметики завжди, багато фільтри руйнуються під дією сонця і підсилюють окислювальний стрес.
4. Маски зволожуючі, відновлюючі з пептидами, колагеном, антиоксидантами
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Всі активні засоби прибираємо за 7-10 днів
Раніше популярний б'юті-блогер поділилася ефективною маскою для волосся за рецептом голлівудських зірок.