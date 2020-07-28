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Що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці: поради косметолога

Автор: Lite

Експерт розповіла про важливі нюанси догляду за шкірою на відпочинку

Якщо ви збираєтеся у відпустку влітку, та ще й на морі, важливо знати правила догляду за шкірою, щоб зберегти її здоровою і сяючою. Лікар-дерматолог, косметолог Вікторія Філімонова розповіла на своїй сторінці в Instagram, що слід взяти з собою на відпочинок і як правильно доглядати за шкірою в цей період.

Важливо:

  • На морі обов'язково потрібно очищення, відновлення та захист
  • Суха шкіра не потребує активного очищення, побережіть водно-ліпідну мантію, але очищати після використання сонцезахисної лінійки її потрібно добре
  • Пам'ятаємо про те, що сонце нам як один так і ворог, і зловживання засмагою загрожує сухістю шкіри, зморшками, гіперпігментацією, загостренням акне
  • Допустимі кислоти на море? Допустимі, але якщо не планується засмага, так як кислоти можуть підсилити чутливість шкіри до сонця

Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера

Етапи догляду

1.Вранці тонізація / крем або сироватка/ спф захист

2. Ввечері потрібно змити все, що накопичилося за день - молочко/м'який гель/тонік/ крем+ сироватка або тільки крем

3. Обов'язково після активної інсоляції видаляємо залишки сонцезахисної косметики завжди, багато фільтри руйнуються під дією сонця і підсилюють окислювальний стрес.

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4. Маски зволожуючі, відновлюючі з пептидами, колагеном, антиоксидантами

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Всі активні засоби прибираємо за 7-10 днів

Раніше популярний б'юті-блогер поділилася ефективною маскою для волосся за рецептом голлівудських зірок.

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