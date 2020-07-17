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Маска для волосся за рецептом голлівудських зірок: ефективний засіб

П'ятниця 17 липня 2020 08:38
Маска для волосся за рецептом голлівудських зірок: ефективний засіб
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Цю маску створив майстер по зачісках Ендрю Фицсаймонс спеціально для Кортні Кардашян

Красиві довгі локони у всі часи були і будуть символом жіночності, затишку і ніжності. Позитивний вплив на локони надають натуральні компоненти, оскільки краща турбота про красу і здоров'я завжди виходить від природи, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram "Домашній косметолог".

Цей рецепт приголомшливою маски - смузі для волосся на основі авокадо створив майстер по зачісках Ендрю Фицсаймонс спеціально для Кортні Кардашян, коли в неї почало випадати волосся та стало ламким і млявим. Після того, як реаліті-зірка перевірила маску, вона поділилася нею на своєму сайті, т. як рецепт виявився дуууже ефективним і результативним.

Авокадо використовується в безлічі рецептів для краси, джерело корисних компонентів просто зашкалює і для вашої домашньої маски це теж стане важливим інгредієнтом. У такій масці особливо потребують тьмяні, мляві волосся. Вона допомагає зробити їх м'якими і зволоженими, шовковистим і пружними.

Маска для волосся за рецептом голлівудських зірок: ефективний засіб

Ілюстративне фото (pixabay.com)


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 1 авокадо.
  • 2 ст. л. оливкової олії.
  • Сік 1/2 лимона.
  • 2 ст. л. меду.


Змішайте всі компоненти в блендері, а потім нанесіть маску на коріння волосся. Зробіть легкий масаж і розподіліть масу, що залишилася по всій довжині волосся. Приберіть волосся в пучок, щоб воно не забруднило одяг.

Маска для волосся за рецептом голлівудських зірок: ефективний засіб

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Важливо не кутати волосся: т. к. до складу входить лимонний сік, він, з допомогою кисню, допомагає проникати іншим компонентам маски в найглибші шари волосків. Через 45 хвилин маску можна змивати теплою водою. Найкраще маску наносити на вологе чисте волосся.

Застосування: 1 раз на тиждень.
Курс: 10-15 процедур.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова розкрила особисті секрети по догляду за волоссям.

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