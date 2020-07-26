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Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера

Неділя 26 липня 2020 18:47
Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла про важливі нюанси, які допоможуть зберегти шкіру чистою і сяючою

Літо, це сонце, спека, і підвищена вологість. Шкіра не може не реагувати на зміну погодних умов, і реакція шкіри часто проявляється негативно - підвищується виділення шкірного себіума, розширюються пори, з'являються запалення, чорні точки, загострюється розацеа і купероз...Але правильний догляд може мінімізувати ці негативні реакції, або повністю їх виключити, запевняє б'юті-коуч Вікторія Кушнарьова.

Експерт розповіла про важливі правила літнього догляду за шкірою. У літній період шкіра починає виділяти більше себіума - шкірного жиру, саме тому пори на шкірі розширюються, їм просто необхідно бути розширеними, щоб мати можливість виділити все, що передбачається виділити. В даному випадку розширені пори навіть добре, так як вузькі пори в такий період можуть легко забитися і перетворитися в закриті комедони або чорні точки, запалитися до прищів.

Але розширені пори вдень - це не комільфо, хоча і норма. Але ми ж боремося за естетику, і тому зробимо все, щоб пори залишалися розширеними тільки вночі. Тоді, коли відбувається природний процес очищення шкіри.

Очищення.

Вранці: умивання водою з очищаючим засобом або без нього.
Ввечері: демакіяж, умивання водою з очищаючим засобом.

Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера

Ілюстративне фото (pexels.com)


Очищати шкіру влітку потрібно два рази в день. Вранці можна просто вмитися водою, якщо у вас суха шкіра, і не використовувати очищаючий засіб. Якщо у вас шкіра нормальна, комбі, або жирна, вранці необхідно очистити шкіру з очищаючим засобом. Засіб має бути ніжне, не залишає відчуття стягнутості і сухості на шкірі після його використання.

Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера

Ілюстративне фото (pexels.com)

У спекотний період може виникнути бажання очистити шкіру ще раз, додатково, наприклад, після обіду. В цьому випадку краще використовувати очищаючі серветки, змочені лосьйоном. Легко протерти шкіру, і знову нанести крем або сонцезахисний засіб, або освіжити макіяж. Додавати ще одне умивання з очищаючим засобом, тільки тому, що хочеться освіжитися, не треба. Додаткове очищення може позначитися на шкірі не кращим чином.

Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогераЛітній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогераЛітній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогераЛітній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогераЛітній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогераЛітній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера

Ілюстративне фото (instagram.com/vita_bodylove)

Раніше популярний б'юті-блогер поділилася ефективною маскою для волосся за рецептом голлівудських зірок.

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