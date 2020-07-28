Что взять на море и как ухаживать за кожей в отпуске: советы косметолога

Если вы собираетесь в отпуск летом, да еще и на море, важно знать правила ухода за кожей, чтобы сохранить ее здоровой и сияющей. Врач-дерматолог, косметолог Виктория Филимонова рассказала на своей странице в Instagram, что следует взять с собой на отдых и как правильно ухаживать за кожей в этот период.

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Важно:

На море обязательно требуется очищение, восстановление и защита

Сухая кожа не нуждается в активном очищении, поберегите водно-липидную мантию, но очищать после использования солнцезащитной линейки ее нужно хорошо

Помним о том, что солнце нам как друг так и враг, и злоупотребление загаром чревато сухостью кожи, морщинами, гиперпигментацией, обострением акне

Допустимы ли кислоты на море? Допустимы, но если не планируется загар, так как кислоты могут усилить чувствительность кожи к солнцу.

Летний уход за кожей: золотые правила от бьюти-блогера

Этапы ухода

1.Утром тонизация / крем или сыворотка/ спф защита

2. Вечером нужно смыть все, что накопилось за день - молочко/мягкий гель/тоник/ крем+ сыворотка или только крем

3. Обязательно после активной инсоляции удаляем остатки солнцезащитной косметики всегда, многие фильтры разрушаются под действием солнца и усиливают окислительный стресс.

4. Маски увлажняющие, восстанавливающие с пептидами, коллагеном, антиоксидантами

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Все активные средства убираем за 7-10 дней

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