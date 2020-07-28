Что взять на море и как ухаживать за кожей в отпуске: советы косметолога

Эксперт рассказала о важных нюансах ухода за кожей на отдыхе
Если вы собираетесь в отпуск летом, да еще и на море, важно знать правила ухода за кожей, чтобы сохранить ее здоровой и сияющей. Врач-дерматолог, косметолог Виктория Филимонова рассказала на своей странице в Instagram, что следует взять с собой на отдых и как правильно ухаживать за кожей в этот период.
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Важно:
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Этапы ухода
1.Утром тонизация / крем или сыворотка/ спф защита
2. Вечером нужно смыть все, что накопилось за день - молочко/мягкий гель/тоник/ крем+ сыворотка или только крем
3. Обязательно после активной инсоляции удаляем остатки солнцезащитной косметики всегда, многие фильтры разрушаются под действием солнца и усиливают окислительный стресс.
4. Маски увлажняющие, восстанавливающие с пептидами, коллагеном, антиоксидантами
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Все активные средства убираем за 7-10 дней
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