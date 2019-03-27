Не виглядати, як варена картопля: Маша Єфросиніна поділилася секретами свіжості (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зізналася у своїх недоліках і як їх приховує

Маша Єфросиніна продовжує розвивати свої "блогерські якості" і підготувала для своїх шанувальників нове відео. Нагадаємо, що не так давно українська ведуча запустила на своїй instagram-сторінці нову рубрику – "шепіт мого будинку". В рамках якої записує короткі відео і з їх допомогою ділитися різними домашніми дрібницями. Приміром, у першому відео Маша зізналася, що терпіти не може розпущене волосся – воно їй заважає, лізе в обличчя і т. д. Тому ведуча показала трійку улюблених варіантів домашніх зачісок.

Нове відео присвячено більше "глобальній темі". Маша Єфросиніна поділилася правилами догляду за своїм обличчям, яким приділяє вранці (після нанесення базової косметики) усього 7 хвилин!

"Головний секрет тут простий - якщо вам, як і мені, потрібно вирівнювання шкіри обличчя, то використовуйте ВВ або СС креми з тональною основою - вони не помітні на шкірі, як тональні креми, не збільшують її, а надають шкірі сяйво і блиск! А ось грудки Біша, що не дають спокою моїм турботливим інста-пиріжочкам, "видаляю" кожен день трьома помахами пензликів", - пише Єфросиніна

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Також Маша чесно зізналася в деяких недоліках своєї шкіри, які їй доводиться маскувати.

"У звичайному житті я не фарбуюся, але у мене є свої особливості шкіри (пігментація, якою мене "нагородив" Саня і зрадницькі запалення після інтенсивного робочого гриму!) А я дівчинка і волію подобатися собі в дзеркалі, і не виглядати, як варена картопля", - ділиться особистим Маша.

Шанувальники Маші також поспішили залишити перші відгуки під новими відео-порадами:

Бачила Вас недавно, в житті у Вас ідеальне обличчя, як у інсті.

Теж користуюся такими ж секретами, а зараз весна - з шкірою взагалі якісь казуси.. Ще класна річ - гіалуронова кислота.

Марія, Ви прекрасні!

Теж цікаво про базовий догляд:) Ще хотіла у Вас запитати чи робите ви гімнастику чи масаж обличчя?

Чудово! Дякую - дуже пізнавально!

Маша, ви красуня!

Відразу видно, що Маша відверта і смілива!

Така красива! Свіжий огірочок!

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про схуднення до літа.

Також образ Маші Єфросиніної викликав неоднозначну реакцію в мережі.