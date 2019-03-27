Не виглядати, як варена картопля: Маша Єфросиніна поділилася секретами свіжості (відео)

Єфросиніна зізналася у своїх недоліках і як їх приховує
Маша Єфросиніна продовжує розвивати свої "блогерські якості" і підготувала для своїх шанувальників нове відео. Нагадаємо, що не так давно українська ведуча запустила на своїй instagram-сторінці нову рубрику – "шепіт мого будинку". В рамках якої записує короткі відео і з їх допомогою ділитися різними домашніми дрібницями. Приміром, у першому відео Маша зізналася, що терпіти не може розпущене волосся – воно їй заважає, лізе в обличчя і т. д. Тому ведуча показала трійку улюблених варіантів домашніх зачісок.
Нове відео присвячено більше "глобальній темі". Маша Єфросиніна поділилася правилами догляду за своїм обличчям, яким приділяє вранці (після нанесення базової косметики) усього 7 хвилин!
"Головний секрет тут простий - якщо вам, як і мені, потрібно вирівнювання шкіри обличчя, то використовуйте ВВ або СС креми з тональною основою - вони не помітні на шкірі, як тональні креми, не збільшують її, а надають шкірі сяйво і блиск! А ось грудки Біша, що не дають спокою моїм турботливим інста-пиріжочкам, "видаляю" кожен день трьома помахами пензликів", - пише Єфросиніна
Инстаграмные фільтри , звичайно, великі маги по частині свіжості особи! Але з ними люди не підеш:) Тому я наполягав і наполягаю: ваше обличчя - це показник того, ЩО ви їсте, ЯК мислите і ЯК за ним доглядаєте! Сьогодні в подяку за ваші численні компліменти ділюся правилами свого «щоденного» особи! У звичайному житті я не фарбуюся, але у мене є свої особливості шкіри ( пігментація, якої мене «нагородив» Саня і зрадницькі запалення після інтенсивного робочого гриму!) А я дівчинка і волію подобатися собі в дзеркалі , та не виглядати як варену картоплю, ловить від випадкових зустрічних погляди типу «йопта, ну і розлучення, адже на фото в Інсте вона виглядає як ніжний бутон» Тому ловіть правила моєї свіжості, виконання яких займає з ранку ( після нанесення уходових косметики) усього 7 хвилин! Головний секрет тут простий - якщо вам, як і мені, потрібно вирівнювання шкіри обличчя , то використовуйте ВВ або СС крему з тональної основний - вони не помітні на шкірі, як тональні крему, не збільшують її, а надають шкірі сяйво і блиск! А ось грудки біша, так що не дають спокою моїм турботливим інста-пирожочкам, «видаляю» кожен день трьома помахами пензликів #шепотмоегодома #уделисебевремя #тыусебяодна
Відео: instagram.com/mashaefrosinina
Також Маша чесно зізналася в деяких недоліках своєї шкіри, які їй доводиться маскувати.
"У звичайному житті я не фарбуюся, але у мене є свої особливості шкіри (пігментація, якою мене "нагородив" Саня і зрадницькі запалення після інтенсивного робочого гриму!) А я дівчинка і волію подобатися собі в дзеркалі, і не виглядати, як варена картопля", - ділиться особистим Маша.
Шанувальники Маші також поспішили залишити перші відгуки під новими відео-порадами:
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про схуднення до літа.
Також образ Маші Єфросиніної викликав неоднозначну реакцію в мережі.