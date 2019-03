Не виглядати, як варена картопля: Маша Єфросиніна поділилася секретами свіжості (відео)

Инстаграмные фільтри , звичайно, великі маги по частині свіжості особи! Але з ними люди не підеш:) Тому я наполягав і наполягаю: ваше обличчя - це показник того, ЩО ви їсте, ЯК мислите і ЯК за ним доглядаєте! Сьогодні в подяку за ваші численні компліменти ділюся правилами свого «щоденного» особи! У звичайному житті я не фарбуюся, але у мене є свої особливості шкіри ( пігментація, якої мене «нагородив» Саня і зрадницькі запалення після інтенсивного робочого гриму!) А я дівчинка і волію подобатися собі в дзеркалі , та не виглядати як варену картоплю, ловить від випадкових зустрічних погляди типу «йопта, ну і розлучення, адже на фото в Інсте вона виглядає як ніжний бутон» Тому ловіть правила моєї свіжості, виконання яких займає з ранку ( після нанесення уходових косметики) усього 7 хвилин! Головний секрет тут простий - якщо вам, як і мені, потрібно вирівнювання шкіри обличчя , то використовуйте ВВ або СС крему з тональної основний - вони не помітні на шкірі, як тональні крему, не збільшують її, а надають шкірі сяйво і блиск! А ось грудки біша, так що не дають спокою моїм турботливим інста-пирожочкам, «видаляю» кожен день трьома помахами пензликів #шепотмоегодома #уделисебевремя #тыусебяодна

