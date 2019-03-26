Стиль на любителя: образ Маші Єфросиніної викликав неоднозначну реакцію в мережі

Маша Єфросиніна (фото: ТК "Україна")

Шанувальники Єфросиніної розділилися на два табори

Маша Єфросиніна – одна з зірок українського шоу-бізнесу, у якої буквально ідеальне відчуття смаку і стилю. Відома телеведуча часто балує своїх шанувальників різними образами в трендових нарядах, демонструючи модні віяння. Приміром, нещодавно Єфросиніна відвідала відкриття унікальної виставки Chloé в Києві, коли в Національному художньому музеї представили архівні вбрання легендарного французького будинку моди періоду 1970-2000 років. Тоді Маша з'явилася перед камерами в елегантній брючній комбінації, доповнивши її цікавими прикрасами.

Але все ж навіть Єфросиніну часом критикують за невдалі образи. Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала фото, на якому позує в цікавому літньому платті довжини міді. На сукні поєднуються одразу кілька кольорів: блакитний, синій, смужка червоного і колір слонової кістки. При цьому він декорований складками, воланами, а також рукавами-ліхтариками.

Сукня сама по собі виглядає дуже самодостатньо. І все ж Єфросиніна доповнила образ блакитними колготками, а також туфлями з леопардовими плямами. І в результаті саме ці "доповнення" викликали критику підписниць Маші.

Маша Єфросиніна в літнє плаття з оригінальним декором (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники телеведучої поспішили залишити свою думку з приводу її нового виходу:

"Туфлі не в тему"

"Вигляд не дуже"

"Такий стиль на любителя!"

"Дуже дивненьке платтячко"

"Туфлі на фото як маленький тролінг"

"Сукня - вогонь, але туфлі(("

"Все дуже класно, але туфлі не підходять до плаття,якщо б були чорні човники, то було б взагалі клас"

Були і ті, кому образ Маші сподобався:

"Дуже гарне плаття!"

"Дуже стильно"

"Супер! Туфлі врівноважують монохромність наряду. Все відмінно виглядає!"

"Ох, Машенька, як же мені подобається Ваш образ і Ви! А читаю коментарі і думаю "ЯК??? Як таке можна писати"! Люблю Вас"

"Дійсно, Дівчатка Ау!!!Ви Як Взагалі Таке пишете? Дуже вишуканий стиль. А туфлі завершують композицію, як вишенька на тортику!"

"Маша, як вам личить цей наряд! І туфлі - бомба!"

До речі, до цього Маша вже показувала образ в цій сукні. Тільки тоді вона поєднувала його з червоними чобітьми і пальто.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна захопила фото з красунею донькою.

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