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Мої примхи: Маша Єфросиніна показала себе природну в домашній обстановці (відео)

Lite » Краса 21.03.2019 - 10:03
Мої примхи: Маша Єфросиніна показала себе природну в домашній обстановці (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна порадувала фанатів новою блог-рубрикою

Маша Єфросиніна вже давно зарекомендувала себе у ролі блогера. Українська телеведуча часто балує підписників в мережі instagra не тільки модними образами і моментами професійного життя. Маша ділитися різними відео-лайфхаками, приміром, як її "корисна п'ятірочка", а також фото і відео зі своїми рідними.

На цей раз Єфросиніна порадувала шанувальників запуском нової рубрики, яку назвала "Шепіт мого дому".

Так, за словами Єфросиніної, коли вона колесить по всій Україні з різними мотиваційними виступами, а також в межах своїх благодійних ініціатив, багато її запитують, де вона бере стільки енергії, як відновлюється і справляється зі стресом.

"Моя відповідь завжди незмінний - тільки ВДОМА! Це найкраще і найулюбленіше місце для мене - мені тут завжди добре, сюди я завжди біжу з жагою. Вдома я - це Я", - зізнається Єфросиніна.

І це наштовхнуло її на нову ідею – ділитися різними домашніми лайфхаками" - дрібницями, примхами і сюрприз. І перше відео "Шепіт мого будинку" присвячене... волоссю. Вірніше трійці способів від Маші Єфросиніної, як заплести неслухняне волосся, щоб не заважало.

"Я зараз відрощую волосся, але при цьому ходити з розпущеним волоссям для мене - каторга, капець! Заважають, лоскочуть, дратують!", - пише Маша.

Яе тільки телеведуча приходить додому, вона відразу ж збирає волосся. І ось три її улюблених варіанти!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

"Завжди перебувала в упевненості, що вдома я звичайна і дуже нудна, але ваші нескінченні питання про всі дрібниці наштовхнули мене на висновок, що всім цим дрібницям адже я приділяю увагу в домашній обстановці", - розповідає Маша.

Шанувальники Єфросиніної також поспішили залишити відгук під її пробним видоео:

  • Красуня!
  • Теж саме, і дочок своїх так вчу, не можу коли волосся потім десь знаходжу
  • Є три жінки, якими я захоплююся. Моя матуся, Ви і Кейт Міддлтон!) Ви прекрасна!
  • Улюблений, звичайно перший, я його називаю "матюк", а мама - "дулька"
  • Мені сподобався варіант з повязочкой. Треба і собі таку придбати.
  • Перші два, а третій без пов'язки.
  • Спасибі за лайфхаки!) Теж не люблю розпущене волосся. Радує, що не одна така.
  • Сама правильна, корисна і позитивна сторінка!
  • Ви така своя! Обожнюю вас, Ви надихаєте! Дякую!

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед важливим вибором.

До цього Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі.

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Новини України Маша Єфросиніна
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