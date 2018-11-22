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Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: топ-5 способів

Lite » Краса і здоров'я 22.11.2018 - 10:21
Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: топ-5 способів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Створіть контрасти на обличчі за допомогою косметики

З віком шкіра стає менш пружною, з'являються зморшки, проте з допомогою омолоджуючого макіяжу ви зможете візуально приховати недоліки і трохи омолодитися. Знаючи певні трюки, повернути час назад може бути так само просто, як відкрити косметичку. Ці 5 порад допоможуть вам виглядати молодше і свіжіше, пише Womanhit.

Спосіб №1

Чоловікам подобаються повні губи, крім того, вони давно в моді. Красуні збільшують їх за допомогою силікону, роблять яскравіше татуажем, але не завжди ці жертви виправдані. Справа в тому, що занадто велика верхня губа робить свою володарку тільки старшою, а ось пухкенька "дитяча" губка — саме те. Просто виділіть її олівцем і помадою.

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: топ-5 способів

Фото: pixabay.com

Спосіб №2

Зробити очі яскравіше, а погляд виразнішим можна легко, за допомогою світлого коректора або тіней, які необхідно нанести на віко під брову. Багато зірок Голлівуду користуються цією хитрістю.

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: топ-5 способів

Фото: pixabay.com

Спосіб №3

З віком овал обличчя обпливає. Скорегувати проблему можна виділивши вилиці за допомогою бази, тонального крему, пудри і рум'ян. Обличчя буде виглядати яскравіше, що асоціюється з молодістю.

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: топ-5 способів

Фото: pixabay.com

Спосіб №4

Ех, не дарма наші прабабусі ховалися від сонця і використовували білила. Хоча засмага допомагає завуалювати дрібні дефекти на обличчі, в той же час вона додає до вашого віку кілька років, роблячи більш помітними зморшки. Намагайтеся зберігати природний колір своєї шкіри, тональний крем може бути навіть трохи світліше вашого відтінку.

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: топ-5 способівФото: pixabay.com

Спосіб №5

Натуральний відтінок волосся також важливий, як і тон шкіри. Попелясті блондинки, дівчата з вже змившимся жовтуватим блондом або дами з волоссям кольору воронячого крила виглядають старше або просто неохайно. Дозвольте собі природний колір і деякий безлад у зачісці — так ви зменшите свій вік на пару років.

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: топ-5 способів

Фото: pixabay.com

Раніше ми публікували секрети догляду за шкірою і волоссям від Шарліз Терон.

А також модні поради, як виглядати на мільйон. Адже розкішний образ – це не тільки кількість грошей, витрачених на одяг, але і особливий підхід до зовнішнього вигляду, допомагає дівчині завжди бути на висоті. Ці декілька порад допоможуть вам виглядати "дорого", не купуючи дизайнерських суконь за тисячі доларів.

До речі, Michelle Andrade назвала свої топ-5 б'юті-засобів по догляду взимку. 21-річна виконавиця розповіла, які саме засоби дозволяють їй зберігати молодість і красу навіть в саму холодну пору.

Як на показі нової колекції Андре Тана сезону весна-літо 2019 виблискували справжні зірки (фото: РБК-Україна)

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