Як виглядати дорого: прості правила для дівчат

Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)

Співачка розповіла, як підвищити свій статус в очах оточуючих

Іноді дівчині необов'язково мати в гардеробі норкову шубу або туфлі від Jimmy Choo, щоб при погляді на неї було видно, що вона виглядає дорого. Як же стати такою дівчиною? Відома співачка Анна Сєдокова на своїй сторінці в Instagram поділилася простими порадами, які допоможуть цього досягти.

"І нехай це слово може звучати пафосно, вульгарно, воно підвищує нашу самооцінку і статус в очах оточуючих. Наша думка з вами може не збігатися, і це нормально, але я точно впевнена, що справжню красу ти не купиш за гроші, її потрібно виховувати в собі. Почни з цих невеликих порад, які ти точно знаєш, але іноді можеш не слідувати", - зазначила артистка і мама трьох дітей.



Завжди знаходьте час для себе

Приділяйте хоча б одну годину на день тільки на себе. Це може бути читання книги, відвідування салону, домашнє обгортання і т. д. Придумайте собі заняття, яке приносить вам задоволення. Зробіть це свої щоденним ритуалом і насолоджуйтеся.





Ілюстративне фото: (pexels.com)

Завжди носіть на собі аромат

Це ваша візитна картка, яка сповіщає, коли ви приходите і залишається після вас. Обов'язково купіть хоча б один флакончик прекрасних парфумів, запах яких завжди буде асоціюватися з вами.



Твої руки - твоє обличчя

Ти можеш зробити хоч 100 підтяжок, але руки завжди видадуть справжній вік. Не забувай щодня наносити крем на долоні і зап'ястя. І завжди роби манікюр. Навіть якщо не буде лаку, важливо інше - здорові і чисті нігті. Досить просто прибрати задирки, кутикулу і надати форму.





Ілюстративне фото: (pexels.com)

Здорове волосся - це розкіш

Один стиліст сказав мені таку річ: стан твого волосся видає "чубчик". Це переднє волосся, яке може бути коротшим через часті укладки, а отже ламкість волосся. Так от, не випрямляйте його і слідкуйте за станом, він "робить" всю вашу зачіску. А нездорове волосся ще нікого не прикрашало.

Тому робіть маски, користуйтеся хорошими шампунями і бальзамами, не економте на сироватках, оліях і вчасно позбавляйтеся від посічених кінців.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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