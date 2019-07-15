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Секретний рецепт: Могилевська поділилася перевіреними засобами для краси

Lite » Краса 15.07.2019 - 17:34
Секретний рецепт: Могилевська поділилася перевіреними засобами для краси
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка перерахувала топ-3 ритуали для молодості та здоров'я

Наталя Могилевська вражає шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою. Після того, як зірка схудла і здобула внутрішню гармонію, вона буквально світитися зсередини. Її секрет – правильне харчування, регулярні заняття йогою і спортом, духовні практики і постійне самопізнання. Шанувальники артистки часто цікавляться, як Наталі вдається підтримувати себе у формі, де вона черпає енергію і сили. Співачка вирішила привідкрити завісу таємниці і поділитися секретними рецептами для збереження молодості і краси, а також власними щоденними ритуалами.

На сторінці в Instagram вона написала топ-3 ефективних і перевірених засоби, що допомагають їй залишатися в тонусі. Співачка супроводжувала текст фото в сукні з великим квітковим принтом, якаа підкреслила її жіночність і привабливість.

"Мій секретний ранковий рецепт: шавлія. Не тільки п'ю, але і вмиваюся. Це жіноча трава, що володіє чудовими цілющими властивостями, про це все можна прочитати в інтернеті. Дуже класне вплив на шкіру, особливо якщо ви схильні до подразнень, алергій та іншого. Шавлія вбиває різноманітні бактерії на шкірі, так що добре зовнішньо і всередину", - пояснила співачка.

Секретний рецепт: Могилевська поділилася перевіреними засобами для краси

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також вона порекомендувала підписникам пити теплу воду з лимоном або содою, і пояснила, як це правильно зробити.

"Ну і звичайно чайну ложку соди з гарячою водою ніхто не відміняв. Ще корисно залужувати організм водою з лимоном, тільки лимон повинен бути свіжонарізанним, і випити воду необхідно протягом 10 хвилин, тому що потім він стає кислотою і втрачає луг, наскільки я знаю", - зазначила співачка.

Секретний рецепт: Могилевська поділилася перевіреними засобами для краси

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталя зізналася, що п'є чисту джерельну воду і навіть заморожує її. Бутильованої води співачка уникає.

"А взагалі найкращий засіб від усіх хвороб - це вода, я зрозуміла що 80% хвороб можна вилікувати водою, содою і сіллю, тому пийте чисту природну воду! Я свою воду беру в джерелі, потім заморожую, і це зовсім інша солодка вода. Всі інші води в пляшках мають всередині антибіотик, відповідно для мене це мертва вода. Тільки з натурального джерела, але джерело повинно бути чистим, так що рекомендую!" - дала пораду зірка.

Секретний рецепт: Могилевська поділилася перевіреними засобами для краси

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше Наталія Могилевська показала фото в купальнику і розповіла, у чому знаходить справжнє щастя.

Нагадаємо, Наталя Могилевська заявила, що записалася на заняття балетом і продемонструвала перші фото з танц-класу.

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