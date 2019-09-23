ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення

Lite » Краса 23.09.2019 - 08:35
На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що може привести до ожиріння

Сон – другий важливий фактор після харчування, що впливає на схуднення, адже без повноцінного відпочинку вночі погіршується обмін речовин і погано йде зайва вага, стверджує в Instagram дієтолог Крістіна Шеремтьева. До речі, експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина навчила розраховувати персональну швидкість схуднення, яка допоможе контролювати процес догляду зайвих кіло.

Другий за важливістю нічний гормон після соматотропіну – мелатонін. Цей гормон молодості і сну виробляється епіфізом головного мозку тільки в повній темряві. Він виконує важливі функції:

  • Відновлює і зміцнює клітини
  • Протистоїть старінню (найпотужніший антиоксидант)
  • Регулює жировий обмін і не дає нам товстіти
  • Покращує роботу шлунково-кишкового тракту
  • Допомагає справлятися зі стресами
  • Нормалізує артеріальний тиск
  • Підтримує правильний обмін речовин.

На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)


При достатній концентрації мелатоніну в крові ми легко засинаємо і прокидаємося бадьорими, а при його хронічному недоліку стикаємося з серйозними проблемами:

  • Порушення сну
  • Рання менопауза
  • Ожиріння
  • Зниження імунітету
  • Зниження чутливості клітин до інсуліну (пряма доріжка до цукрового діабету)

На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При нестачі мелатоніну ми переїдаємо на 500 ккал. Заповнюємо недолік енергії швидкими вуглеводами. Вони йдуть в жир.

Мелатонін впливає на рівень бурого жиру (1% від маси тіла), який регулює наш теплообмін і допомагає спалювати більше калорій. При нестачі мелатоніну бурий жир трансформується у звичайний білий, і ми товстіємо, особливо обпливає талія.

На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як підтримувати рівень мелатоніну?

  • Спіть в повній темряві. Якщо спите вдень, використовуйте маску для сну.
  • Не їжте на ніч важку їжу і вечеряйте за 3 години до сну.
  • Лягайте спати до півночі (пік вироблення гормону – між 24:00 і 5:00, але підвищується його активність вже з 21:00). Середня тривалість сну 7-8 год.

На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Фолієва кислота, вітамін В6, магній і цинк сприяють виробленню мелатоніну.
  • Медитація або гаряча ванна перед сном знизять рівень кортизолу і підвищать вироблення мелатоніну у сні.
  • Частіше бувайте на сонці, щоб відключати вироблення мелатоніну в денний час. Тоді нічна концентрація його буде максимальною.

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла про особливості раціону в холодну пору року.

Як вирахувати своє оптимальне фізичне навантаження: поради експерта Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення
Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся