Меню для холодної пори року: що варто включити в раціон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як відкорегувати раціон з настанням холодів

З приходом холодів слід переглянути та відкоригувати свій раціон. Що варто включити в меню в міжсезоння і як це правильно зробити розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка нещодавно розповіла про чітміл в період схуднення.

Багато хто помічає, що як тільки температура падає до 10 градусів, прокидається апетит і бажання з'їсти порцію більше звичайного, і це нормально.

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Як тільки на вулиці погода не радує сонцем і теплом варто включить у свій раціон жири. Але при цьому потрібно не забувати про калораж. Для цього варто урізати кількість вуглеводів і "звільнити місце" для жирів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо при звичайному раціоні в звичайну погоду у нас жири повинні бути 1 гр на кг ваги, то в прохолодний час ми можемо збільшувати до 1,2-1,4 г на кг ваги. Навіть 15-20 гр доданого жиру в раціоні дадуть більше енергії і відчуття ситості.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що варто включити в раціон?

жирний сир

масло

авокадо

насіння

горіхи

яйця

печінка тріски

печінка куряча

печінка яловича

жирні сорти риби⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наприклад:

Було:

Сніданок - 2 яйця + 50 гр сиру (нежирного) + 2 тоста (цільнозернових) + 1/2 м'якоті авокадо + овочі 150-200 гр

Перекус - фрукти 300 гр + горіхи 20-30 гр

Обід - гречка 150 гр + м'ясо 100 гр+ овочі 150-200 гр + рослинна олія 7 мл

Вечеря - овочі 200 гр + рослинна олія 7 мл + мяско 100-130 г

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стало:

Сніданок - 2 яйця + 30 гр сиру (жирного) + 1 тост (цільнозерновий) + 10 гр вершкового масла або 1/2 м'якоті авокадо + овочі 150-200 гр + 15 гр. суміші насіння

Перекус - фрукти 300 гр + 30 гр сиру (жирного) + горіхи 20-25 гр

Обід - гречка 150 гр + 10 гр вершкового масла + або яловича печінка або куряча 100 гр + овочі + рослинна олія 7 мл

Вечеря - овочі 200 гр + рослинна олія 7 мл + м'ясо/риба 130 гр

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла, як просто і легко перейти на здорове харчування.