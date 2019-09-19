Як розрахувати оптимальну швидкість схуднення: експерт поділилася шпаргалкою

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт розповіла, на скільки кіло можна схуднути без шкоди для здоров'я

Всім худне хочеться швидше оцінити результат і побачити суттєві зміни у фігурі. Але швидко не значить добре, особливо, коли мова йде про зниження ваги. Як швидко можна схуднути, на скільки і яка швидкість втрати лиишних кіло — нормальна? На ці питання в Instagram відповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше розповіла, чим загрожують експрес-дієти.

Щоб схуднути, зберегти результат і не заробити проблеми зі здоров'ям, потрібно дотримуватися правильної швидкості зниження ваги. І ця швидкість - 400-700 г в тиждень. А зовсім не 3 кг, як нам хотілося б.

⠀

В перший тиждень-два на здоровому раціоні втрата кілограмів і сантиметрів може бути досить помітною. Тому що тканини відпускають зайву воду, йдуть затримку рідини. Кишечник очищається завдяки появі в раціоні клітковини. Тому можна втратити 2-4 кг за тиждень (залежно від початкового ваги).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але потім ваш організм переходить в режим нормального жироспалювання. І коли йде 200-300 г на тиждень - це вже чистий жир!

⠀

Щоб схуднути на значну кількість кг, потрібен час! Візьміть навіть спортсменів. Вони не сушаться за місяць, цей процес займає близько півроку. Що ж говорити про звичайних людей!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шапргалка з розрахунку швидкості зниження ваги:

дефіцит калорій - 20% від денної норми. Рахується за формулою Харріса-Бенедикта. В інтернеті є калькулятори.

баланс БЖУ. На 1 кг нормальної маси тіла:

білки: 1-1,2 г жири: 0,5-0,8 г вуглеводи: 4 г

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко розповіла про наслідки жорстких дієт і навчила оптимізувати харчування тим, хто бажає схуднути.