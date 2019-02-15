Вороги дієт: 5 шкідливих фуд-звичок, від яких потрібно терміново позбутися

Спойлер: якщо від них позбутися, то кожному вдасться в рекордні терміни поліпшити своє здоров'я і впоратися із зайвою вагою

У каждого человека в личном арсенале есть вредные фуд-привычки. Несмотря на осознание этой проблемы, мы все равно позволяем себе пропускать завтраки, есть во время просмотра телепрограмм, находить отдушину в плитке шоколада во время вечернего чаепития. Возникает вопрос – зачем мы это делаем? Ответ очень простой, потому что нам с вами не хватает научных фактов, объяснения простым языком, чтобы все прописанные предостережения могли понять люди, не имеющие медицинского образования. Редакция LITE изучила множество источников и по-простому объясняет, почему так важно отказаться от вредных привычек, создающих нездоровые паттерны в системе питания.

№1 Пренебрегать завтраком

Завтрак должен быть разнообразным, как и обед (фото: pixabay)

Не зря нам в детстве твердили о том, что завтрак – это самый важный прием пищи, которым нельзя пренебрегать. По результатам проведенных исследований, люди, которые обычно не завтракают, более склонны к излишнему весу, чем те, кто сытно ест по утрам. Говоря о завтраке, мы не имеем в виду чашку кофе, выпитого на ходу. Речь идет о полноценном плотном перекусе. Например, горсть злаков + обезжиренный йогурт.

№2 Есть во время просмотра телепрограмм

Во время приема пищи сосредоточтесь на еде (фото: pixabay)

Есть и смотреть куда-то вне тарелки – однозначно вредно. Все дело в том, что во время просмотра фильма или других активностей, связанных с экраном гаджетов, вы не контролируете количество пищи, которую вы поглощаете. Отражается ли это в какой-либо значимой степени на переваривании или усвояемости еды − вопрос неоднозначный, так как научных работ на этот счет, покаместь, нет.

№3 "Заедать" стресс

Во время стрессовых ситуация так легко не заметить, как рука тянется к сладенькому (фото: unsplash.com)

Согласно оценкам экспертов, более 70% всех случаев переедания вызвано эмоциональными факторами. В психологии даже придумали специальный термин − "эмоциональное питание". Это практика потребления большого количества еды. Но преодолеть желание нырнуть в холодильник от собственных переживаний бывает очень трудно, а порой и вовсе невозможно. Отвлечься от грустных мыслей поможет физическая нагрузка: уборка квартиры, спорт, пешие прогулки на свежем воздухе и тому подобное.

№4 Пропускать прием воды

Выпивайте хотя бы около одного литра воды в день — ваш минимум (фото: unsplash.com)

Вода – один из основных источников жизни. Она составляет около 70% общей массы тела человека. Обезвоживание приводит к ускоренному процессу старения кожи и организма в целом. Именно поэтому очень важно регулярно пить воду, о чем многие из нас, естественно, забывают. Лайфхак: нарисуйте на внешний стороне ладони большую черную точку и каждый раз при взгляде на нее выпивайте стакан воды.

№5 Пить кофе и чай с сахаром

Пора отказаться от парі ложечек сахара с чаем, кофе и еще с чем-то (фото: pixabay)

Давайте начистоту – о вреде чрезмерного употребления сахара знают все, но тем не менее продолжают его употреблять. Чрезмерное потребление сахара приводит ко многим болезням, в частности, к ожирению, болезни сердца, диабету, зубному налету. Первое время после того, как вы откажитесь от потребления сахара, чай и кофе покажутся вам совершенно безвкусными, но ваши мучения будут недолгими. Благодаря тому, что клетки рецепторов, расположенные на поверхности языка, которые отвечают за восприятие сладкого, обновляются каждые 10 дней, несладкие напитки очень скоро войдут в привычку.

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