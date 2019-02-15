Луценко показала одну з найбільш складних, але ефективних вправ для красивих ніжок

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко попереджає, що легко не буде, але результат того вартий

Фітнес-тренер Аніта Луценко "випробовує" своїх підписників новими складними вправами, в рамках запущеного з початку тижня челленджа "14 днів без солодкого". В день всіх закоханих 14 лютого тренер дозволила трохи розслабитися і навіть випити в цей день шампанського з цукеркою. Але ось тепер, після свята, доведеться вдвічі надолужити згаяне.

Так, на своїй instagram-сторінці Луценко опублікувала відео, на якому показала цікаву, але досить складну вправу "Жабка". При цьому Аніта уточнила, що цю вправа багато запам'ятають на все життя.

"Вона "улюблена" у дівчаток на моїй програмі схуднення", — посміхається фітнес-тренер, маючи на увазі складність цієї вправи.

Вона спрямована на розробку цілого комплексу м'язів: ніг, рук, спини і преса.

"Виконайте на свій вибір 3 підходи по 10-15 або 20 повторень (або по 10, або по 15 або 20 разів). Перед цим звичайно самостійна розминка", — пояснює Аніта.

Відео: instagram.com/anitasporty

Також Аніта Луценко ще раз підкреслила, що в період відмови від солодкого багато захочуть компенсувати своє бажання за рахунок меду та фруктів. Але слід пам'ятати, що в цих продуктах міститься цукор, хоч і корисний.

"Але все, що з перебором дасть приріст сала, — уточнює Аніта. — 1 кг яблук дасть приріст, пів кіло мандарин — теж, 3 ст. ложки меа при ідеальному харчуванні також дасть плюс. Так що нагадування:1 чайна ложка меду в день. До 350 г ягід і фруктів разом узятих за день — і ви красуня!"

До речі, до цього Аніта Луценко розповіла, що можна їсти при відмові від солодкого.

Нову вправу можна також поєднувати з вправою палнкою-гіркою, яка допоможе прибрати в'ялий живіт і підтягти м'язи рук.