Лікар перерахував загрози здоров'ю для любительок носити високі підбори

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На думку експерта, велика кількість часу носіння взуття на високих підборах згубно впливає не тільки на здоров'я ніг, але і на інші органи

Жінки, які люблять носити взуття на високих підборах, частіше можуть отримати цілий букет проблем зі здоров'ям. Любительки такого взуття часто заробляють собі варикоз, викривлення хребта, деформації пальців ніг і багато іншого. Про це розповів лікар-хірург, флеболог Олексій Скринник в інтерв'ю для видання OBOZREVATEL.

На думку експерта, постійне носіння каблуків підвищує ризик виникнення варикозу до 30%.

Олексій стверджує, що все залежить від того, скільки представниці прекрасної статі проводять часу в день на каблуках. Виявляється, взуття на високому каблуці можна носити не більше, як чотири години на день. Висота каблука в тому числі має значення, вона повинна бути не більше 8-10 див.

Так, підбори вище 10 см впливають не тільки на вени і втому ніг, але і на поперековий відділ хребта.

"Також люди стикаються з деформацією кістки на нозі в області першого пальця. Вальгусна деформація першого пальця – це наслідок поперечного плоскостопості. Поперечна плоскостопість частіше розвивається при носінні високих каблуків, тому що все навантаження при ходьбі йде на передній звід стопи, через це суглоб першого пальця руйнується. Розвиток або посилення цього стану може призвести, в тому числі і до варикозної хвороби", – підкреслив в інтерв'ю Олексій Скринник..

Лікар стверджує, що взуття повинна бути зручною і , бажано, ортопедичної – з невеликим каблучком і жорсткою підошвою.

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