ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Лікар перерахував загрози здоров'ю для любительок носити високі підбори

Lite » Краса і здоров'я 17.11.2018 - 22:14
Лікар перерахував загрози здоров'ю для любительок носити високі підбори
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На думку експерта, велика кількість часу носіння взуття на високих підборах згубно впливає не тільки на здоров'я ніг, але і на інші органи

Жінки, які люблять носити взуття на високих підборах, частіше можуть отримати цілий букет проблем зі здоров'ям. Любительки такого взуття часто заробляють собі варикоз, викривлення хребта, деформації пальців ніг і багато іншого. Про це розповів лікар-хірург, флеболог Олексій Скринник в інтерв'ю для видання OBOZREVATEL.

На думку експерта, постійне носіння каблуків підвищує ризик виникнення варикозу до 30%.

Олексій стверджує, що все залежить від того, скільки представниці прекрасної статі проводять часу в день на каблуках. Виявляється, взуття на високому каблуці можна носити не більше, як чотири години на день. Висота каблука в тому числі має значення, вона повинна бути не більше 8-10 див.

Так, підбори вище 10 см впливають не тільки на вени і втому ніг, але і на поперековий відділ хребта.

"Також люди стикаються з деформацією кістки на нозі в області першого пальця. Вальгусна деформація першого пальця – це наслідок поперечного плоскостопості. Поперечна плоскостопість частіше розвивається при носінні високих каблуків, тому що все навантаження при ходьбі йде на передній звід стопи, через це суглоб першого пальця руйнується. Розвиток або посилення цього стану може призвести, в тому числі і до варикозної хвороби", – підкреслив в інтерв'ю Олексій Скринник..

Лікар стверджує, що взуття повинна бути зручною і , бажано, ортопедичної – з невеликим каблучком і жорсткою підошвою.

Нагадаємо, що дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

Також ми писали про те, які продукти не можна їсти і купувати.

Що потрібно робити, щоб залишитися здоровим в сезон застуд

Новини України здоровьекаблукиобувь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся