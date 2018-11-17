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Врач перечислил угрозы здоровью для любительниц носить высокие каблуки

Lite » Красота и Здоровье 17.11.2018 - 22:14
Врач перечислил угрозы здоровью для любительниц носить высокие каблуки
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По мнению эксперта, большое количество времени ношения обуви на высоких каблуках пагубно влияет не только на здоровье ног, но и на другие органы

Женщины, которые любят носить обувь на высоких каблуках, чаще могут получить целый букет проблем со здоровьем. Любительницы такой обуви часто зарабатывают себе варикоз, искривление позвоночника, деформацию пальцев ног и многое другое. Об этом рассказал врач-хирург, флеболог Алексей Скрынник в интервью для издания OBOZREVATEL.

По мнению эксперта, постоянное ношение каблуков повышает риск возникновения варикоза до 30%.

Алексей утверждает, что все зависит от того, сколько представительницы прекрасного пола проводят времени в день на каблуках. Оказывается, обувь на высоком каблуке можно носить не больше, чем четыре часа в день. Высота каблука в том числе имеет значение, она должна быть не более 8-10 см.

Так, каблуки выше 10 см влияют не только на вены и усталость ног, но и на поясничный отдел позвоночника.

"Также люди сталкиваются с деформацией кости на ноге в области первого пальца. Вальгусная деформация первого пальца – это следствие поперечного плоскостопия. Поперечное плоскостопие чаще развивается при ношении высоких каблуков, потому что вся нагрузка при ходьбе идет на передний свод стопы, из-за этого сустав первого пальца разрушается. Развитие или усугубление этого состояния может привести, в том числе и к варикозной болезни", – подчеркнул в интервью Алексей Скрынник..

Врач утверждает, что обувь должна быть удобной и , желательно, ортопедической – с  небольшим каблучком и жесткой подошвой.

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