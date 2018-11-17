Врач перечислил угрозы здоровью для любительниц носить высокие каблуки

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По мнению эксперта, большое количество времени ношения обуви на высоких каблуках пагубно влияет не только на здоровье ног, но и на другие органы

Женщины, которые любят носить обувь на высоких каблуках, чаще могут получить целый букет проблем со здоровьем. Любительницы такой обуви часто зарабатывают себе варикоз, искривление позвоночника, деформацию пальцев ног и многое другое. Об этом рассказал врач-хирург, флеболог Алексей Скрынник в интервью для издания OBOZREVATEL.

По мнению эксперта, постоянное ношение каблуков повышает риск возникновения варикоза до 30%.

Алексей утверждает, что все зависит от того, сколько представительницы прекрасного пола проводят времени в день на каблуках. Оказывается, обувь на высоком каблуке можно носить не больше, чем четыре часа в день. Высота каблука в том числе имеет значение, она должна быть не более 8-10 см.

Так, каблуки выше 10 см влияют не только на вены и усталость ног, но и на поясничный отдел позвоночника.

"Также люди сталкиваются с деформацией кости на ноге в области первого пальца. Вальгусная деформация первого пальца – это следствие поперечного плоскостопия. Поперечное плоскостопие чаще развивается при ношении высоких каблуков, потому что вся нагрузка при ходьбе идет на передний свод стопы, из-за этого сустав первого пальца разрушается. Развитие или усугубление этого состояния может привести, в том числе и к варикозной болезни", – подчеркнул в интервью Алексей Скрынник..

Врач утверждает, что обувь должна быть удобной и , желательно, ортопедической – с небольшим каблучком и жесткой подошвой.

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