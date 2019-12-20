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Дієтолог назвала 10 супер-корисних кухонних лайфхаков для тих, хто худне

Lite » Краса 20.12.2019 - 08:45
Дієтолог назвала 10 супер-корисних кухонних лайфхаков для тих, хто худне
Корисні кухонні лайфхаки для тих, хто худне (Фото: pixabay.com)

Експерт поділилася простими правилами, що допоможуть підтримувати фігуру у формі

Якщо ви любите смачно поїсти, але боїтеся набрати зайві кілограми, не впадайте у відчай - вихід є. Дієтолог Альбіна Комісарова поділилася на своїй сторінці в Instagram кухонними лайфхаками для тих, хто худне, які навчать вас тримати тіло в тонусі.

Дотримуйтесь ряд нескладних правил і будете приємно здивовані. Пропонуємо вам з ними ознайомитися.

1. Купіть спеції. Вони допоможуть споживати менше солі і цукру і зробити здорову їжу смачнішою. Перець, часниковий порошок, гірчиця, сушені трави.
2. Густий грецький йогурт - відмінна заміна сметані.
3. Не нехтуйте замороженими продуктами, їх можна, не розморожуючи, швидко кинути на сковорідку або запекти. Не забувайте і про білок - заморожені креветки, лосось і навіть курка, можуть зробити будні простіше. Тримайтеся подалі від заморожених продуктів, в які додано соуси і сиропи.
4. Зробіть овочеві заготовки: якщо нарізати огірки, моркву, солодкий перець, селеру, броколі і цвітну капусту, то буде простіше додати їх до свого раціону.

Дієтолог назвала 10 супер-корисних кухонних лайфхаков для тих, хто худне

Продукти (Фото: pixabay.com)

5. Якщо помити зелень, поставити у склянку з водою, зверху пакет і в холодильник - вона буде зберігатися довше, а вам треба простягнути руку, щоб відщипнути трохи.
6. Якщо щось смажите на олії (раптом), то викладіть це на серветку, щоб прибрати надлишки масла
7. Для смаження я ллю масло не на сковорідку, а на силіконовий пензлик. І потім ним змащую поверхню. Виходить менше олії.
8. Використовуйте сир замість вершкового масла. Як я це роблю: для бутербродів з рибою, ікрою. Звичне масло замінюється на менш калорійний варіант.
9. Додайте трохи легких збитих вершків до фруктів. Може, звучить дивно. Але, якщо ви зробите фруктовий салат і додасте трохи полегшених збитих вершків (це додає близько 50 калорій), то це цілком може замінити вам повноцінний десерт.
10. Якщо зберігати розрізаний авокадо з половиною почищеної цибулини, то він не буде темніти.

Дієтолог назвала 10 супер-корисних кухонних лайфхаков для тих, хто худнеАвокадо (Фото: pixabay.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала спосіб дізнатися безпечну кількість жиру в організмі.

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