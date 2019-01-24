Догляд за волоссям взимку: топ важливих порад, які повинна знати кожна

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В холодну пору року за волоссям варто доглядати інтенсивно і ретельно, каже майстер-модельєр

Зима – період, коли волосся піддається потужному впливу низьких температур. Ламкість і сухість взимку може спостерігатися, навіть якщо в будь-який інший період року ваші волосся відрізняється стійкістю і силою.

Спеціально для RBC-Lite старший майстер-модельєр студії зачісок Міла Малигон дає поради, як доглядати за волоссям взимку, щоб зберегти їх красивими і здоровими. Раніше Міла була арт-директором салону і викладачем академії.

У своїй роботі вона акцентує увагу на збереженні здоров'я волосся. Адже якщо вони міцні і доглянуті, то вам під силу реалізувати будь-який стиль і образ, не боячись сміливих експериментів.

Не тільки зміцнюючі засоби

Догляд за волоссям взимку дуже важливий, каже фахівець. У холодну пору року на волосся діє мороз, перепади температур, сухість і ряд інших факторів.

Але одними лише зміцнюючими структуру волосся засобами тут не обійтися: потрібно встановити собі за правило доглядати за волоссям систематично. А почати, як не дивно, варто з правильного миття голови.

Фото: Взимку волосся піддається дії низьких температур, тому нерідко січеться і ламається (unsplash/averie woodard)

"Однією з найважливіших умов краси і здоров'я вашого волосся є правильний і постійний догляд, починаючи з найбільш банального: миття голови. На цю тему я можу говорити нескінченно! Але я спробую виділити основні моменти", - каже Міла Малигон.

Якщо ви – володарка довгого волосся, намагайтеся їх не "мучити" під час миття, радить фахівець. Ця рекомендація – не випадкова, адже багато дівчат і жінок миють голову, занадто сильно масажуючи волосся.

"Дбайливо масажуйте пучками пальців шкіру голови, але не підбирайте при цьому всю довжину на верхівку, щоб ретельно її "відіпрати", як у пральній машинці! Досить два рази нанести шампунь і змити, після чого віджати волосся від води і нанести маску або кондиціонер", - каже вона.

Поживні, розгладжуючі та термозахисні засоби

Взимку волосся може частіше ламатися, ставати менш пишним і набувати "млявості" замість сяючого кольору.

Саме тому в холодну пору року за волоссям треба доглядати особливо ретельно.

Фото: Важливо спочатку оцінити стан і структуру волосся, каже фахівець (unsplash/Valerie Elash)

Вибір правильного догляду за волоссям взимку залежить від стану і структури вашого волосся, звертає увагу майстер-модельєр. Але повернемося до миття голови.

"Треба дбайливо прочесати гребінцем із широкими зубцями всю довжину волосся. Витримати час 5-10 хвилин і рясно промити волосся водою. Контрастний душ завжди вітається!" - каже фахівець.

Після цього треба видалити зайву вологу рушником.

"Для цього не потрібно 30 хвилин ходити по квартирі з рушником на голові. Всього лише 3-5 хвилин буде достатньо. Після цього наносимо на волосся живильні, розгладжуючі і закриваючі лусочки волосся термозахисні засоби. Вони дуже важливі, особливо в холодну пору року", - розповідає Міла Малигон.

Спрей-кондиціонер і поживна піна для об'єму

В зимовий час волосся особливо потребує ретельного догляду і правильно підібраних препаратах. Як їх вибрати?

"Намагайтеся вибирати якісний і перевірений препарат по догляду за волоссям. Якщо ваше волосся – тонке і безоб'ємне, то легкий спрей-кондиціонер і поживна піна для об'єму стануть найкращим вибором для власниць такої структури волосся", - каже майстер-модельєр.

Якщо ж ваше волосся, навпаки, дуже тверде і щільне, вибирайте кремові або маслянисті засоби для догляду.

Фото: "Якщо волосся – тонке, то легкий спрей-кондиціонер і поживна піна для об'єму стануть найкращим вибором" – майстер-модельєр (unsplash/Element5 Digital)

"Зверніть увагу: наносити ці засоби слід тільки по довжині волосся. Прикореневу зону можна збільшити подібними засобами. У більшості випадків слов'янське волосся має пористу й пухнасту структуру. Такому волоссю при будь-якій довжині також підійдуть розгладжуючі засоби", - додає вона.

Після нанесення на волосся косметики важливо дбайливо його прочесати від коренів до кінчиків, щоб підготувати до процесу укладання або просто сушіння:

"Навіть якщо ви не користуєтеся феном, увесь процес по догляду залишається незмінним. Намагайтеся якомога менше використовувати плойку, утюжок для випрямлення волосся і гаряче повітря фена".

Гаряче повітря шкодить волоссю, особливо якщо впливає на нього часто.

"А ось природна сушка теплим повітрям збереже красу і якість волосся. Ось такий мінімум правил по догляду за волоссям допоможе вам знайти з ними спільну мову!" – підводить підсумок Міла Малигон.

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