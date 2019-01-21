Легкая небрежность и ностальгия по 90-м: главные тренды в прическах 2019

Фото: Прически 2019 (коллаж РБК-Украина)

Какие тренды в прическах и стрижках актуальны в текущем году? Рассказывают эксперты для RBC-Lite

Если для вас наступила пора поиска свежих трендов в прическах и выбора нового стиля, вам точно пригодится эта подборка! Какие прически актуальны в 2019 году? Сохранилась ли мода на прически прошлого 2018-го года? Что выбрать – смелую короткую стрижку или укладку для длинных волос? Определиться помогут советы экспертов – известных украинских стилистов по прическам и мастеров-модельеров.

Мила Малыгон, старший мастер-модельер студии причесок VT Style, которая работает в этой сфере уже 15 лет. В прошлом Мила – арт-директор салона, преподаватель академии и технолог по мужским стрижкам. Известный дизайнер причесок Евгений Соколов является сооснователем и арт-директором салона Palace de Beauté в Киеве. Также много рабочего времени он проводит в Амстердаме.

Длинные волосы всегда в моде

Какие изменения в мире причесок и стиля ждут нас в 2019 году?

"Конечно, у каждого человека – своя уникальная форма и уникальный "дизайн" волос. Поэтому так важно найти своего квалифицированного специалиста, который подберет тот самый, не как у всех, именно ваш стиль и образ", - говорит Мила Малыгон.

Фото: Сегодня длинные локоны уверенно конкурируют с короткими стрижками, уверена мастер-модельер (пресс-служба)

По ее словам, еще пару лет назад можно было утверждать, что обладательниц длинных волос стало значительно меньше, и что тенденция к коротким стрижкам стремительно набирает обороты.

"Но на сегодняшний день ситуация изменилась, и длинные локоны достойно и уверенно конкурируют с короткими стрижками", - подчеркивает она.

В мире индустрии красоты появилось множество направлений по уходу именно за длинными волосами, замечает Мила Малыгон.

Например, ботокс, кератиновое выпрямление, ламинирование и множество лечебных, восстанавливающих поврежденную структуру волос процедур. Все эти направления широко используются и остаются актуальными в 2019-м.

Фото: Восстановительные и лечебные процедуры для длинных волос особенно актуальны зимой (пресс-служба)

"Такие услуги помогают девушкам с длиной волос за плечи и длиннее наслаждаться гладкостью и шелковистостью своих волос с минимальным использованием щипцов для выпрямления или вовсе не используя их", - объясняет она.

Небрежные локоны и смелые стрижки

Также уже не первый год популярны укладки в стиле легких небрежных локонов. Они отлично смотрятся на длинных простриженных волосах, обращает внимание мастер-модельер.

"Длина волос до плеч, длина вровень плечам или немного за плечи также остается очень востребованной. Эта длина позволяет применять немалое количество техник для создания индивидуальных образов. Ломаные локоны, гофре и стильное окрашивание подчеркнут индивидуальность формы", - говорит Мила Малыгон.

Фото: В 2019-м можно смело выбирать стрижки с элементами асимметрии, используя яркие цвета, советует мастер-модельер (пресс-служба)

Что касается коротких стрижек, то это тоже всегда стильно и ярко. Особенно если форму дополнить цветом.

Мастер-модельер обращает внимание: если это стильная классика, укладка может быть гладкой, а цветы – приближенный к натуральным оттенкам. Если же форма – дерзкая с элементами асимметрии, можно дополнить ее локонами и использовать яркие цветовые решения.

"Подводя итог, скажу одно: найдите своего специалиста и не бойтесь экспериментировать. Чувствуйте себя уютно в каждом новом образе. Будьте индивидуальны! Мир красоты стал таким многогранным, что позволяет каждому из нас попробовать любую новую его грань!" - подчеркивает она.

Гладкие ухоженные волосы

Среди трендов 2019 года дизайнер причесок Евгений Соколов называет, прежде всего, гладкие ухоженные волосы.

"Этот тренд не теряет актуальности, и прекрасно подходит обладательницам волос средней густоты и длины, густых волос длины ХL и XXL. Также он будет подходить особенно тем, у кого отпустить длинные волосы никак не удается", - замечает Соколов.

Фото: Гладкие ухоженные волосы актуальны и в 2019-м (instagram.com/daryabykovaa)

Чтобы воплотить этот тренд на практике, хорошим прибором будет утюжок. В то же время использовать утюжок без термозащиты не стоит, обращает внимание он. Также для создания такого образа понадобится сыворотка для предания волосам блеска.

"Эти средства помогут создать эффект блестящих и гладких волос, придаст им эффектной ухоженности", - говорит он.

Легкие воздушные челки

Воздушные челки – еще один тренд, который остается модным в 2019 году, говорит стилист по прическам.

"Актуальны легкие челки, которые можно легко спрятать, убрав в прическу. Это не классическая глубокая челка, а именно легкая и небрежная. Чтобы создать такую челку, из общей массы волос выделяют и состригают неширокую прядку", - рассказывает он.

Фото: Очаровательная воздушная челка Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Главная особенность такой челки – то, что ее можно легко убрать в основную массу волос, зачесать или заколоть крупной невидимкой, а затем, при смене образа, снова достать и уложить.

К слову, такую челку легко трансформировать и комбинировать с разными образами и прическами.

Глобальный тренд – ностальгия

Как и в прошлом, так и в этом сезоне остается супермодной ностальгия в любых ее проявлениях.

В прическах она может проявляться в комбинировании образа с заколками и аксессуарами стиле 80-х и 90-х. Также - в легкой небрежности укладки волос.

Фото: В моде – ностальгия по 90-м и легкая небрежность волос (пресс-служба)

"Бархатные резинки, заколки с блестками – все это позволяет вернуться в прошлое. Для кого-то это школа, для кого-то – студенческие времена. Все еще актуальные небрежно накрученные волосы и короткие стрижки. Такие приемы позволяют выглядеть несколько моложе и добавляют в образ свежести", - говорит Евгений Соколов.

Напомним, ранее Евгений Соколов рассказал, чем отличается мода на прически в Украине, Европе и США.

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