5 лайфхаків, які врятують волосся навіть в найлютіший мороз

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Перебування на морозі призводить до тьмяності і ламкості волосся

Зимові холоди впливають не тільки на настрій і самопочуття, але і на стан волосся. Тьмяність, ламкість і навіть підвищене випадання - ось проблеми, до яких призводить перебування на морозі. Експерти з'ясували, як допомогти волоссю з найменшими втратами пережити цю зиму, передає Cosmo.

1. Не мій голову в гарячій воді

Чим прохолодніше буде вода, якою ти миєш голову, тим менше волосся постраждають під час виходу на вулицю. Перепад температур в зимовий час повинен бути зведений до мінімуму, а звичка мити голову водою кімнатної температури позначиться не тільки на блиску волосся, але і на роботі сальних залоз: чим гарячіше вода, в якій миєш волосся, тим голова швидше брудниться.

2. Додай вітаміни А і Е у свій кондиціонер

Користь вітамінів А і Е істотна не тільки для шкіри, але і для волосся. Справа в тому, що вони є потужними антиоксидантами і підвищують захисні властивості тканин. Щоб зробити зимовий догляд більш ефективним, можна придбати ці вітаміни в капсулах і додати їх в маску або кондиціонер. Регулярне застосування бальзамів з вітамінами А і Е посилить здатність волосся протистояти холоду і перепадам температур.

3. Пий більше води

Зволоження волосся має йти не тільки зсередини, але і зовні. Як вода впливає на наше волосся? Перепади температур, сухе повітря і опалення практично гарантують їм ламкість, але якщо ти п'єш достатню кількість рідини, шевелюра насичується вологою зсередини.

4. Не виходь на вулицю після укладки

На час морозів спеціалісти радять відмовитися від гарячої укладки взагалі, але якщо вже так кортить завити волосся на плойку або випрямити їх, робити це рекомендується хоча б за годину перед виходом із будинку: волосся встигне охолонути і не постраждає від різкої зміни температури.

5. Використовуй термозахист і масла

Термозахист здатен врятувати волосся не тільки від гарячого впливу фена і плойки, але і від холоду. Після кожного миття голови наноси такий продукт по всій довжині волосся. Також не завадять і живильні масла: вони створюють захисну плівку, закривають лусочки волосся і допомагають локонам блищати навіть в найлютіший мороз.

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