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Для свіжої і красивої шкіри обличчя: зволожуюча огіркова маска

Неділя 09 серпня 2020 14:18
Для свіжої і красивої шкіри обличчя: зволожуюча огіркова маска
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Цей рецепт - відмінний спосіб повернути шкірі свіжий і здоровий вигляд

Якими б прекрасними не були новітні косметичні засоби, а чудеса природи ніхто не відміняв. Овочі, вирощені на свіжому повітрі, просочені сонячним теплом і вмиті дощовою водою, увібрали в себе лише найкращі природні дари. Маска з огірків – відмінний спосіб повернути шкірі свіжий і здоровий вигляд, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог".

Огірок для шкіри обличчя дуже корисний, маски на його основі дають миттєвий ефект. Після їх застосування шкіра відразу стає свіжою, гладкою і дуже зволоженою. Крім того, у складі маски з огірків для обличчя немає дратівливих компонентів, тому її можна без побоювань накладати на область навколо очей.

Огірок на 95% складається з води, тому чудово пом'якшує і зволожує шкіру. Решта 5% складу справжня скарбниця мікроелементів, здатних створити чарівництво.

Корисні речовини огірка мають вкрай благотворний ефект на різні типи шкіри, тому провідні косметологи рекомендують наносити огіркові маски на обличчя регулярно.

Для свіжої і красивої шкіри обличчя: зволожуюча огіркова маска

Ілюстративне фото (pexels.com)


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 1/2 свіжого огірка ( середнього розміру).⠀
  • 1 ст. л. сиру.
  • 5 крапель вітаміну Е.


Огірок подрібнити за допомогою блендера або терки, додати сир і вітамін, перемішати до однорідного стану.

Маску рівномірно нанести на все обличчя, шию, витримати15 - 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений уходовый крем.

Для свіжої і красивої шкіри обличчя: зволожуюча огіркова маска

Ілюстративне фото (pexels.com)

Застосування: 3 рази в тиждень.
Курс: 1 місяць.

Раніше лікар-дерматолог дала поради, що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці.

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