Що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці: поради косметолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла про важливі нюанси догляду за шкірою на відпочинку

Якщо ви збираєтеся у відпустку влітку, та ще й на морі, важливо знати правила догляду за шкірою, щоб зберегти її здоровою і сяючою. Лікар-дерматолог, косметолог Вікторія Філімонова розповіла на своїй сторінці в Instagram, що слід взяти з собою на відпочинок і як правильно доглядати за шкірою в цей період.

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Важливо:

На морі обов'язково потрібно очищення, відновлення та захист

Суха шкіра не потребує активного очищення, побережіть водно-ліпідну мантію, але очищати після використання сонцезахисної лінійки її потрібно добре

Пам'ятаємо про те, що сонце нам як один так і ворог, і зловживання засмагою загрожує сухістю шкіри, зморшками, гіперпігментацією, загостренням акне

Допустимі кислоти на море? Допустимі, але якщо не планується засмага, так як кислоти можуть підсилити чутливість шкіри до сонця

Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера

Етапи догляду

1.Вранці тонізація / крем або сироватка/ спф захист

2. Ввечері потрібно змити все, що накопичилося за день - молочко/м'який гель/тонік/ крем+ сироватка або тільки крем

3. Обов'язково після активної інсоляції видаляємо залишки сонцезахисної косметики завжди, багато фільтри руйнуються під дією сонця і підсилюють окислювальний стрес.

4. Маски зволожуючі, відновлюючі з пептидами, колагеном, антиоксидантами

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Всі активні засоби прибираємо за 7-10 днів

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