ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці: поради косметолога

Вівторок 28 липня 2020 13:37
Що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці: поради косметолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла про важливі нюанси догляду за шкірою на відпочинку

Якщо ви збираєтеся у відпустку влітку, та ще й на морі, важливо знати правила догляду за шкірою, щоб зберегти її здоровою і сяючою. Лікар-дерматолог, косметолог Вікторія Філімонова розповіла на своїй сторінці в Instagram, що слід взяти з собою на відпочинок і як правильно доглядати за шкірою в цей період.

Важливо:

  • На морі обов'язково потрібно очищення, відновлення та захист
  • Суха шкіра не потребує активного очищення, побережіть водно-ліпідну мантію, але очищати після використання сонцезахисної лінійки її потрібно добре
  • Пам'ятаємо про те, що сонце нам як один так і ворог, і зловживання засмагою загрожує сухістю шкіри, зморшками, гіперпігментацією, загостренням акне
  • Допустимі кислоти на море? Допустимі, але якщо не планується засмага, так як кислоти можуть підсилити чутливість шкіри до сонця

Що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці: поради косметолога

Літній догляд за шкірою: золоті правила від б'юті-блогера

Етапи догляду

1.Вранці тонізація / крем або сироватка/ спф захист

2. Ввечері потрібно змити все, що накопичилося за день - молочко/м'який гель/тонік/ крем+ сироватка або тільки крем

3. Обов'язково після активної інсоляції видаляємо залишки сонцезахисної косметики завжди, багато фільтри руйнуються під дією сонця і підсилюють окислювальний стрес.

4. Маски зволожуючі, відновлюючі з пептидами, колагеном, антиоксидантами

Що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці: поради косметолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Всі активні засоби прибираємо за 7-10 днів

Раніше популярний б'юті-блогер поділилася ефективною маскою для волосся за рецептом голлівудських зірок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України кожакрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся