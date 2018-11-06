ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Вчені з'ясували, вживання якого продукту сприяє схудненню

Lite » Краса і здоров'я 06.11.2018 - 17:52
Фото: (pxhere.com)
Фото: (pxhere.com)

Дослідники стверджують, щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвої ваги

Вчені з Американської асоціації серця вважають, що щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвих кіло, а також зміцнює серцево-судинну систему. Про це інформує EurekAlert!.

У дослідженні взяли участь понад 126 тисяч чоловіків і жінок, які кожні чотири роки заповнювали анкету, де писали про своє самопочуття, а також звітували про кількість з'їдених горіхів.

Вчені з'ясували, вживання якого продукту сприяє схудненнюФото: (pixabay.com)

Проаналізувавши дані, фахівці прийшли до висновку, що більшість людей звертають увагу на високу калорійність горіхів, через що й перестають їх вживати.

Однак, у результаті багаторічних досліджень з'ясувалося, що чоловіки і жінки, що віддають перевагу горіхам як альтернативу менш калорійним продуктам, набрали значно меншу вагу.

Вчені з'ясували, вживання якого продукту сприяє схудненнюФото: (pixabay.com)

Вчені стверджують, що відмовлятися від настільки корисного продукту не варто, так як близько 30 грамів горіхів в день допоможуть у боротьбі з ожирінням, а також зменшать ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, що дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень.

Відео: РБК-Україна

Новини України здоровьездоровое питание
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся