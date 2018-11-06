Вчені з'ясували, вживання якого продукту сприяє схудненню

Фото: (pxhere.com)

Дослідники стверджують, щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвої ваги

Вчені з Американської асоціації серця вважають, що щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвих кіло, а також зміцнює серцево-судинну систему. Про це інформує EurekAlert!.

У дослідженні взяли участь понад 126 тисяч чоловіків і жінок, які кожні чотири роки заповнювали анкету, де писали про своє самопочуття, а також звітували про кількість з'їдених горіхів.

Фото: (pixabay.com)

Проаналізувавши дані, фахівці прийшли до висновку, що більшість людей звертають увагу на високу калорійність горіхів, через що й перестають їх вживати.

Однак, у результаті багаторічних досліджень з'ясувалося, що чоловіки і жінки, що віддають перевагу горіхам як альтернативу менш калорійним продуктам, набрали значно меншу вагу.

Фото: (pixabay.com)

Вчені стверджують, що відмовлятися від настільки корисного продукту не варто, так як близько 30 грамів горіхів в день допоможуть у боротьбі з ожирінням, а також зменшать ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, що дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень.

Відео: РБК-Україна