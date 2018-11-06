Ученые выяснили, употребление какого продукта способствует похудению

Фото: (pixabay.com)

Исследователи утверждают, что ежедневное употребление орехов препятствует набору лишнего веса

Ученые из Американской ассоциации сердца считают, что ежедневное употребление орехов препятствует набору лишних кило, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Об этом информирует EurekAlert!.

В исследовании приняли участие более 126 тысяч мужчин и женщин, которые каждые четыре года заполняли анкету, где писали о своем самочувствии, а также отчитывались о количестве съеденных орехов.

Фото: (pixabay.com)

Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что большинство людей обращают внимание на высокую калорийность орехов, из-за чего перестают их употреблять.

Однако, в результате многолетних исследований выяснилось, что мужчины и женщины, предпочитающие орехи как альтернативу менее калорийным продуктам, набрали меньший вес.

Фото: (pixabay.com)

Ученые утверждают, что отказываться от столь полезного продукта не стоит, так как около 30 граммов орехов в день помогут в борьбе с ожирением, а также уменьшат риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что диетологи назвали пять ошибок, которые мешают избавиться от лишнего веса.

Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог назвала топ-5 напитков для похудения.

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Видео: РБК-Украина