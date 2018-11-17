ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Вчені виявили джерело "вічної молодості" у несподіваних продуктах

Lite » Краса і здоров'я 17.11.2018 - 17:49
Вчені виявили джерело "вічної молодості" у несподіваних продуктах
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

"Рецепт" вічної молодості — гідрохінон в поєднанні з цинком, вважають вчені

Вчені з Німеччини і США прийшли до висновку, що гідрохінон сприяє уповільненню старіння людського організму. Відбувається це за допомогою запобігання окислювальних процесів у клітинах. Гідрохінон — це органічна сполука, яка використовується для знезараження їжі. Він є органічним антиоксидантом. Саме це і допомогло вченим зробити їх відкриття. Про це повідомляє HealthyStyle.

Частково старіння викликане окислювальним стресом, в результаті якого клітини пошкоджуються, а з часом таких клітин стає все більше. Вчені з Університету Ерланген — Нюрнберг, який знаходиться в Німеччині, і їх колеги зі США з'ясували, які продукти допомагають сповільнити процес старіння і як це відбувається.

Фахівці встановили, що такий ефект досягається тільки при поєднанні гідрохінону з цинком. В результаті це допомагає створити природний захист клітини від супероксиду. Супероксид — це побічний продукт дихання клітин, який руйнує їх. А це в свою чергу веде до старіння організму. Також відомо, що супероксид відіграє важливу роль у розвитку деяких захворювань: запалення, рак, нейродегенеративні захворювання (хвороба Альцгеймера, Паркінсона і т. д.).

В результатах дослідження сказано, що найбільше гідрохінону міститься в каві, чаї і шоколаді. Якщо ви хочете виглядати молодо довгі роки, то цих продуктів має бути більше у вашому раціоні, але з однією умовою: також потрібно споживати добову норму цинку (11 мг для чоловіків і 8 мг для жінок). Для цього включіть в раціон горіхи (мигдаль і волоський горіх), рибу і морепродукти (устриці, анчоуси, короп), злаки і хліб (овес, жито, рис), овочі (картопля, брокколі).

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про несподіване відкриття вчених.

Також ми писали, що були названо найбільш корисні продукти для жіночого здоров'я.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України науказдоровьеученыемолодежьправильное питаниестарение
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся