Вчені виявили джерело "вічної молодості" у несподіваних продуктах

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"Рецепт" вічної молодості — гідрохінон в поєднанні з цинком, вважають вчені

Вчені з Німеччини і США прийшли до висновку, що гідрохінон сприяє уповільненню старіння людського організму. Відбувається це за допомогою запобігання окислювальних процесів у клітинах. Гідрохінон — це органічна сполука, яка використовується для знезараження їжі. Він є органічним антиоксидантом. Саме це і допомогло вченим зробити їх відкриття. Про це повідомляє HealthyStyle.

Частково старіння викликане окислювальним стресом, в результаті якого клітини пошкоджуються, а з часом таких клітин стає все більше. Вчені з Університету Ерланген — Нюрнберг, який знаходиться в Німеччині, і їх колеги зі США з'ясували, які продукти допомагають сповільнити процес старіння і як це відбувається.

Фахівці встановили, що такий ефект досягається тільки при поєднанні гідрохінону з цинком. В результаті це допомагає створити природний захист клітини від супероксиду. Супероксид — це побічний продукт дихання клітин, який руйнує їх. А це в свою чергу веде до старіння організму. Також відомо, що супероксид відіграє важливу роль у розвитку деяких захворювань: запалення, рак, нейродегенеративні захворювання (хвороба Альцгеймера, Паркінсона і т. д.).

В результатах дослідження сказано, що найбільше гідрохінону міститься в каві, чаї і шоколаді. Якщо ви хочете виглядати молодо довгі роки, то цих продуктів має бути більше у вашому раціоні, але з однією умовою: також потрібно споживати добову норму цинку (11 мг для чоловіків і 8 мг для жінок). Для цього включіть в раціон горіхи (мигдаль і волоський горіх), рибу і морепродукти (устриці, анчоуси, короп), злаки і хліб (овес, жито, рис), овочі (картопля, брокколі).

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про несподіване відкриття вчених.

Також ми писали, що були названо найбільш корисні продукти для жіночого здоров'я.

Відео: (video.rbc.ua)