Ученые обнаружили источник "вечной молодости" в неожиданных продуктах

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"Рецепт" вечной молодости — гидрохинон в сочетании с цинком, считают ученые

Ученые из Германии и США пришли к выводу, что гидрохинон способствует замедлению старения человеческого организма. Происходит это посредством предотвращения окислительных процессов в клетках. Гидрохинон — это органическое соединение, которое используется для обеззараживания пищи. Он является органическим антиоксидантом. Именно это и помогло ученым сделать их открытие. Об этом сообщает HealthyStyle.

Частично старение вызвано окислительным стрессом, в результате которого клетки повреждаются, а со временем таких клеток становится все больше. Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга, который находится в Германии, и их коллеги из США выяснили, какие продукты помогают замедлить процесс старения и как это происходит.

Специалисты установили, что такой эффект достигается только при сочетании гидрохинона с цинком. В результате это помогает создать естественную защиту клетки от супероксида. Супероксид — это побочный продукт дыхания клеток, который их разрушает. А это в свою очередь ведет к старению организма. Также известно, что супероксид играет важную роль в развитии некоторых заболеваний: воспаление, рак, нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и т. д.).

В результатах исследования сказано, что больше всего гидрохинона содержится в кофе, чае и шоколаде. Если вы хотите выглядеть молодо долгие годы, то этих продуктов должно быть больше в вашем рационе, но с одним условием: также нужно потреблять суточную норму цинка (11 мг для мужчин и 8 мг для женщин). Для этого включите в рацион орехи (миндаль и грецкий орех), рыбу и морепродукты (устрицы, анчоусы, карп), злаки и хлеб (овес, рожь, рис), овощи (картофель, брокколи).

Напмоним, что ранее мы рассказывали о неожиданном открытии ученых.

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Видео: (video.rbc.ua)