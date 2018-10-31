Вчені назвали самий корисний вітамін для серця і судин

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Також він добре впливає на кістки

Вчені-кардіологи прийшли до висновку, що частка вітаміну D в організмі - один з найбільш важливих факторів, що впливають на здоров'я серця і судин, а також на їх здатність витримувати тривалі навантаження. Про це пише пише European Journal of Preventive Cardiology.

За словами одного з авторів дослідження Амра Маравана з університету Вірджинії (США), вітамін D також сприятливо впливає на кістки, тому людям варто підтримувати його на високому рівні, виходячи на сонце або використовуючи харчові добавки

"Велика кількість вітаміну D в організмі статистично пов'язано з високою витривалістю. Також добре відомо, що він благотворно впливає на кістки і роботу серця", — пояснив Амр Мараван.

Також повідомляється, що медики виявили ряд нових корисних властивостей цього вітаміну. Доведено, що він знижує ризик інфаркту і смерті від нього, а також сповільнює розвиток склерозу.

Також біологи провели експеримент, кормлячи черв'яків величезними дозами вітаміну. Результати показали, що цей елемент захищає від розвитку діабету і раку, а також сповільнює старіння.

Вчені підкреслюють, що подібні досліди не говорять про те, що риб'ячий жир або інші харчові добавки з вітаміном D можна бездумно вживати в будь-яких кількостях – при їх надлишку в організмі розвиваються серйозні порушення, що нівелюють всі плюси від прийому цих препаратів. Найближчим часом кардіологи планують обчислити оптимальну дозу вітаміну D, що максимально поліпшує витривалість, але не викликає побічних ефектів.

Вітамін D міститься в сирах, шпротах, вершковому маслі, яєчному жовтку, морських водоростях, яловичій печінці та печінці тріски, а також у грибах.

Нагадаємо, вчені попередили, ніж може бути небезпечна холодна зима. Виявляється, холодна зимова погода може бути одним з факторів, що підвищують ризик інфаркту міокарда.

Раніше вчені з Університету Альберти в Едмонтоні, Канада, провели дослідження, яке довело, що для продовження життя людей, які пережили інсульт або інфаркт, необхідно кожні 20 хвилин відчувати легку фізичну активність. Щоденні вправи повинні тривати не менше семи хвилин.

Ми також писали про те, що президентська комісія Американської асоціації серця (ААС) провела дослідження, за результатами якого експертами було сформульовано принципово важливе правило для здоров'я і профілактики ранньої смерті.

Відео: РБК-Україна