"У мене є ранковий культ": топ-6 секретів ідеальної форми та харчування від Світлани Тарабарової

На початку весни найсвітліша українська співачка Світлана Тарабарова (TARABAROVA) презентувала свою свіжу відеороботу на сингл "Мені казково", який увійшов до альбому "23:25".

У новому кліпі TARABAROVA багато танцює і виблискує в різних яскравих, стильних і досить відкритих нарядах, демонструючи ідеальну фігуру. Незважаючи на те, що менше півроку тому вона вперше стала мамою. До речі, син Світлани Іван теж був присутній на зйомках кліпу, щоб не порушувати режим годування.

TARABAROVA (фото: instagram.com/tarabarova)

Як молодій мамі вдається так добре виглядати, тримати себе у формі і знаходити час як для сім'ї, так і для улюбленої роботи? Про це LITE розповіла Світлана, поділившись своїм топ-6 базових правил харчування і тренувань:

№1 Менше солодкого

"Як можна менше солодкого! Я розумію, що це важко. Адже коли поганий настрій, а за вікном триває зима, то хочеться з'їсти що-небудь солоденьке, а особливо випічку. Але це перше, що шкодить нашій ідеальній фігурі і шкірі".

№2 Склянка води вранці

"У мене є ранковий культ: випиваю величезний стакан кип'яченої холодної води. І тільки через 30 хвилин після п'ю зелений чай і обов'язково снідаю. А ось каву можу пити тільки через 2 години після сніданку".

№3 Обід – другий сніданок

"Мої сніданок і обід обов'язково ситні. А вечеряю я навпаки маленькою порцією легкої їжі за 2 години до сну"

№4 Фізичні навантаження

"Мені допомагає 15-хвилинний комплекс йоги. Просто вводжу в YouTube "йога для початківців" і займаюся так вже кілька років. Це тримає мене в формі... Проте, якщо не любите займатися спортом, намагайтеся більше ходити пішки".

№5 Сон

"Здоровий сон – один з найважливіших пунктів. Зараз, на жаль, у мене він відсутній. Однак, якщо ви спите по 8-9 годин, ваш метаболізм в рази краще".

№6 Проста їжа

"Дуже важливо саме ЩО ти їси. Я віддаю перевагу простій їжі: каші, м'ясо, овочі. А ось гостру, солону, смажену не вживаю, адже вона шкодить організму".

Ці прості в дотриманні правила роблять свою справу – TARABAROVA шикарно виглядає після пологів, активно знімається у відео і сюжетах, виступає на сцені і навіть планує незвичайний Всеукраїнський тур в підтримку альбому "23:25". #FOLLOWERS ONLY TOUR об'єднає 22 міста України. Графік туру і спеціальний КОД, без якого неможливо придбати квитки на концерт, можна знайти на сторінках Світлани в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше свої топ-6 рекомендацій по харчуванню дала українська телеведуча Лілія Ребрик. Наприклад, Лілія не їсть крохмалевмісні продукти.

Також своїми секретами харчування з читачами LITE поділилася українська прима-балерина Христина Шишпор. Балерина також зазначає, що без склянки чистої води не обходиться ні один прийом їжі.