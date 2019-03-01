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Без морки і хліба: топ-6 рекомендацій по харчуванню від Лілії Ребрик

Lite » Краса 01.03.2019 - 19:34
Без морки і хліба: топ-6 рекомендацій по харчуванню від Лілії Ребрик
Ведуча ТК "Україна" Лілія Ребрик (фото: прес-служба)

Телеведуча радить не відмовлятися від вечері, але і знати міру

Лілія Ребрик – однозначно одна з найкрасивіших українських телеведучих ;) Яка активно стежить за собою. І навіть незважаючи на щільний робочий графік (а іноді і ненормований), ведучій телеканалу "Україна" дивним чином вдається тримати себе буквально в ідеальній формі. При цьому в квітні 2018 у Ребрик та її чоловіка Андрія народилася друга дівчинка - Поліна.

Не так давно, до речі, Лілія вже показувала стрункі ніжки. Зазначимо, що Ребрик – майстер спорту з художньої гімнастики.

Напередодні відкриття "сезону суконь і купальників" LITE звернувся до відомої телеведучої за порадами. Лілія Ребрик назвала свій топ-6 рекомендацій по харчуванню, який дозволяє їй відмінно виглядати.

Телеведуча Лілія Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик

№1 Стакан води на початку дня

Вранці, після пробудження, випивайте склянку теплої води. Це потрібно робити приблизно за 20-30 хвилин до сніданку – вода підготує шлунок до роботи. Крім того, таким чином ми наситимо організм вологою, яку втратили за ніч.

№2 Сніданок повинен бути ситним

Не дарма кажуть, що це найважливіший прийом їжі за день. Наша сім'я, наприклад, любить їсти млинці з різними начинками або сирники. Можна з'їсти і бутерброд. Поки я була вагітна, мій колега по "Ранку з Україною" Григорій Герман дуже любив мене підгодовувати "корисними сендвічами": за основу він брав житній хліб, додавав сир, відварне м'ясо або хумус, при цьому у них було багато зелені, овочів і навіть фруктів. Але після того, як з'явилася Поліна, ні одного бутерброда я не з'їла.

Лілія Ребрик і Григорій Герман

Ведучі каналу "Україна" Лілія Ребрик і Григорій Герман

№3 "Шкідливості" до обіду

Якщо хочеться з'їсти щось "шкідливе", краще зробіть це до обіду. До вечора організм витратить з'їдене, і воно не відкладеться на талії і боках.

№4 "Ні" картоплі і моркві після 15:00

Після 15:00 я не їм продукти КМС – картопля, морква, буряк. Це важкі овочі. Крім того, краще не вживати після обіду сухофрукти і свіжі фрукти.

Лілія Ребрик з сім'єю

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Дикими і доньками - Діаною і Поліною

№5 Не забувайте про вечерю

Не лягайте спати голодними. По-перше, ви будете почувати себе виснажений вигляд, а по-друге – вранці через почуття голоду з'їсте набагато більше, ніж потрібно. На вечерю вибирайте біле м'ясо, білі сири і зелень.

№6 Хліб не всьому голова

А от чого точно краще відмовитися ввечері – так це від хлібобулочних виробів. Ніякої користі від них на ніч не буде, а відчуття тяжкості вам гарантовано.

Телеведуча Лілія Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик

Нагадаємо, раніше своїми секретами харчування з читачами LITE поділилася українська прима-балерина Христина Шишпор. Балерина також зазначає, що без склянки чистої води не обходиться ні один прийом їжі.

Також відзначимо, раніше Лілія Ребрик розповіла про хитрощі виховання дочок.

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