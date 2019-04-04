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Як отримати плоский живіт: поради Аніти Луценко

Lite » Краса 04.04.2019 - 16:58
Як отримати плоский живіт: поради Аніти Луценко
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зірковий тренер наголосила, що одним качанням преса тут не обійтися

Професійний фітнес-тренер, відома телеведуча і фахівець по схудненню Аніта Луценко, яка нещодавно розкрила важливий момент в процесі схуднення, розповіла, що потрібно робити, щоб отримати плоский і підтягнутий животик. Як зазначила експерт на своїй сторінці в Instagram, потрібно дотримуватися кількох пунктів, якщо хочете домогтися фігури мрії.

"Всі люблять качати прес, щоб живіт став плоским, але важливо розуміти, що жир на животі залежить від їжі і від постави не менше, ніж від скручувань! Якщо ви всі пункти виконаєте, то він не може бути не плоским, і тут кесарів не кесарів ніякого не має значення", - повідомила Аніта.

Як отримати плоский живіт: поради Аніти Луценко

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Далі вона перерахувала необхідні дії для бажаючих мати осину талію і пружний прес:

1. Налагодити харчування, прибрати фаст-фуд, солодкі напої, їжу постійну (весь час щось хапаю), надлишок жиру і солодощі, алкоголь.

2. Встати до стіни спиною і порівняти позицію зі своєю звичною поставою( поперек не прогинати, а наблизити до стіни), постояти 1 хвилину.

3. Подумати про вправу Кегель. Підтягнути анус вгору і подивитися ще раз на живіт! Втягнувся? Займайтеся внутрішніми м'язами.

4. Качніть прес, якщо зробили все перед цим, і тоді плоский живіт ваш.

Як отримати плоский живіт: поради Аніти Луценко

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, Аніта Луценко показала вправу для гарної постави.

Ми також писали, що Аніта Луценко потрапила на спільне тренування з супермоделлю Адріаною Лімою і показала, які вправи робила разом з манекенницею.

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