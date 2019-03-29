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Аніта Луценко поділилася варіантами ідеального сніданку

Lite » Їжа 29.03.2019 - 21:31
Аніта Луценко поділилася варіантами ідеального сніданку
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер поділилася рецептом поживної і смачної страви

Професійний фітнес-тренер і чарівна та спортивна телеведуча Аніта Луценко із задоволенням ділиться з шанувальниками своїми лайфаками у сфері здорового харчування, порадами по схудненню, проводить марафони, а також показує вправи для красивої фігури. На своєму прикладі вона доводить, що активний спосіб життя і правильне харчування – можливість бути завжди у відмінній формі і настрої. Так, в Instagram спортсменка опублікувала кілька різних варіантів сніданків і рецепт смачного і не складного у приготуванні страви.

Аніта зазначила, що сніданок – це її улюблений прийом їжі. Лідером в її особистому топі є страви з яєць.

"Мій улюблений прийом їжі за день - це сніданок! І яйця на першому місці по любові! Але як каже Світлана Фус одне яйце в день, або по 2 шт через день) в мене особисто яйця раз в 3 дні. Таким чином, я роблю своє меню різноманітним.
1. Яйця + овочі
2. Сир або сирники +ягоди
3. Каша (пшоно, вівсянка, кукурудзяна) +ягоди", - навела приклад простих сніданків тренер.

Також вона поділилася рецептом повноцінного поживного сніданку, що складається з двох яєць з тостами з гуакамоле і овочевим салатом.

Аніта Луценко поділилася варіантами ідеального сніданку

Аніта Луценко поділилася варіантами ідеального сніданку

Аніта Луценко поділилася варіантами ідеального сніданку

Фото: instagram.com/anitasporty

Такого сніданку Аніті вистачає на три години. А ось кашу вона залишає на обід або вечерю. На питання, чи корисні вівсяні пластівці, тренер відповіла негативно.

Нагадаємо, що Аніта Луценко показала вправа для гнучкості хребта і красивої постави.

До речі, Аніта Луценко потрапила на спільне тренування з супермоделлю Адріаною Лімою і показала, які вправи робила разом з манекенницею.

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