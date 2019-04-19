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У відвертому міні і панчохах: 48-річна Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку Vogue Japan

Lite » Мода 19.04.2019 - 17:29
У відвертому міні і панчохах: 48-річна Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку Vogue Japan
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель стала героїнею червневого випуску

Супермодель Наомі Кемпбелл похвалилася черговим досягненням – вона прикрасила нову обкладинку знаменитого модного журналу Vogue Japan. Випуск буде присвячений природній красі у всьому її різноманітті, і Чорна пантера – дуже підходяща кандидатура. Вона відома своєю боротьбою за рівноправність рас в моді і стала першою темношкірою моделлю, що з'явилися в свій час на французькому і британському Vogue.

На офіційній сторінці японського глянцю написали: "Тема червневого номера Vogue Japan з Наомі Кемпбелл на обкладинці – "Ти прекрасна"... Наша дівчина з обкладинки в червні – єдина і неповторна Наомі!" В номері будуть розкриті різноманітні та актуальні теми. Від модних кольорів до природної краси, про те, як любити себе, про сучасну красу, про важливість позитивного погляду на речі...

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл для Vogue Japan

Обкладинка в чорно-білих тонах, над якою працювали найкращі майстри фешн-індустрії, вийшла стильною і лаконічною. Наомі позує в короткій чорній сукні Dolce & Gabbana з незвичайним вирізом на грудях і високих напівпрозорих рукавичках американського бренду Amato. Доповнюють образ, який вийшов досить відвертим, чорні панчохи. Волосся моделі витягнуте, а на обличчі – макіяж в бежево-коричневих тонах.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл для японського Vogue

В такому сексуальному вбранні як завжди струнка і підтягнута модель неймовірно виглядає молодо і свіжо. Що, безумовно, не могли не помітити її підписники. "Ти така приголомшлива!", "Чорт забирай, вона виглядає на 25", "Чи можливо, що ви стаєте з кожним роком молодше? Виглядаєте прекрасно!", "Сподіваюся, це покладе кінець японським стандартам краси", "Краще, ніж більшість молодих моделей", "Як вам вдається залишатися однією з найкрутіших через все це час? Легенда", "Боже, ти просто нереальна"...

До речі, її ідеальна форма – це не тільки дарунок природи, а й результат наполегливої праці Так, нещодавно супермодель поділилася коротким відео, де демонструє масу вправ, розроблених для неї особистим тренером. Комплекс розрахований на все тіло – від рук, преса і ніг, що 48-річна красуня робить регулярно.

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