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Ікона стилю в Африці: топ-3 образи Наомі Кемпбелл на Тижні моди в Лагосі

Lite » Мода 23.04.2019 - 19:29
Ікона стилю в Африці: топ-3 образи Наомі Кемпбелл на Тижні моди в Лагосі
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель продемонструвала масу нових образів

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл продовжує демонструвати свою любов до Африки. Вона бере активну участь у модному життя країни і регулярно здійснює візити туди з різними соціальними місіями. Не так давно Наомі відвідала конференцію CNI Luxury, де виступала з промовою про важливість розвитку освіти у сфері моди в Кейптауні, Найробі, Лагосі і Аккрі. А також висловилася з приводу расової дискримінації, яка досі стосується темношкірих моделей.

Не обійшла увагою Наомі і африканських дизайнерів, яких всіляко підтримує. До речі, серед улюблених брендів модель називає Tiffany Amber, Kenneth Ize, Rich Mnisi і Thebe Magugu.

На днях Кемпбелл вирушила у Нігерію, де з 19 по 22 квітня проходив Тиждень моди Arise Fashion Week. Тут зірка не тільки активно відвідувала покази, але й відкривала багато з них, а ще з задоволенням приміряла вбрання від місцевих дизайнерів. Для своїх численних виходів вона підібрала безліч яскравих луків, які демонструвала в своєму Instagram-акаунті. Розглядаємо найстильніші з них.

Леопардовий total look

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл в костюмі Zimmermann (фото: instagram.com/naomi)

В один з перших днів Чорна пантера приміряла вбрання від австралійського бренду Zimmermann. Брюки вільного крою і блуза з широкими присобранными рукавами відрізнялися не тільки незвичним силуетом, але і яскравою леопардовим візерунком. Доповнили наряд ботильйони на шпильці тієї ж забарвлення, маленька сумочка незвичайної пірамідальної форми, золоті годинники і підвіски.

Білий костюм з принтом

Наомі Кемпбелл в костюмі Courreges

Наомі Кемпбелл в костюмі Courreges (фото: instagram.com/naomi)

Ще один образ, який просто підірвав мережу – білий брючний костюм з великим принтом від французького бренду Courreges. Свій дуже пустотливий образ супермодель доповнила чорними босоніжки з ремінцями, малою об'ємною сумочкою, круглими сонцезахисними окулярами, кільцями з яскраво-зеленими каменями, а ще одній зі своїх улюблених високих зачісок – луковкою.

Повітряне плаття

Наомі Кемпбелл в сукні Iris van Herpen

Наомі Кемпбелл в сукні Iris van Herpen (фото: instagram.com/naomi)Courreges

Голландський бренд Iris van Herpen відомий розкішними сукнями з незвичайних матеріалів і текстур. Цього разу перед ними не встояла і Наомі. Для прогулянки на яхті красуня вибрала легку сукню з "акварельними" плямами в блакитно-рожево-жовтих тонах. З собою вона прихопила круглу сумочку, великі окуляри і ті ж прикраси: годинники та кільця.

Нагадаємо, раніше у відвертому міні і панчохах 48-річна Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку Vogue Japan.

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