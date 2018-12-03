Тренер "Зважених та щасливих" розвінчала 5 популярних міфів про схуднення

Фото: Марина Боржемская-Узєлкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Наприклад, не варто їсти на вечерю фрукти

Тренер популярного шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узєлкова назвала основні п'ять міфів про схуднення, яким не варто слідувати. Саме з такими питаннями їй найчастіше пишуть в особисті повідомлення, розповіла спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/uzelkova.marina)

Міф. 1. Вода вимиває вітаміни з організму?

Ні. Людина складається на 50-86%з води (залежно від віку). Вода для організму це:

- зволоження кисню для дихання

- захист життєво важливих органів

- допомога в обміні речовин

- виведення різних відходів з організму

Людина втрачає за добу близько 2-3 літрів води. Це відбувається навіть під час дихання.

Міф 2. "Я їм, як дюймовочка, займаюся спортом, п'ю 1,5 л. води на день, і ніяк не худну". Що не так у цій формулі?

Не потрібно їсти "як дюймовочка". Потрібно їсти достатньо. Тому що їжа - це паливо для вашого організму. Наприклад, машина не поїде без бензину. Точно так само ваш організм не активує метаболізм. Замість спалювання жирів, він буде їх накопичувати. Так як не буде знати, коли ви його знову погодуєте, і головне, чим.

Фото: Марина Боржемская-Узєлкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Міф 3. "Я повнію, а замість вечері їм фрукти!"

В тему попереднього міфу про мізерну кількість їжі. Вечеря має бути. А фрукти бажано їсти тільки до обіду. В них містяться вуглеводи та багато цукру, який, як ми знаємо, не сприяє схудненню.

Міф 4. Набір ваги з-за гормональних таблеток.

Тут важливо! Я кажу не про порушення гормонального фону, а конкретно про препарати. І це дуже велика помилка, що таблетки впливають на вагу. Ці медикаменти збільшують апетит. Ось тоді людина починає їсти багато і поправляється. Якщо ж ви стежите за своїм харчуванням, набір ваги вам не загрожує!

Міф 5. Правильне харчування - дороге!

Це можуть сказати тільки ті люди, які не знають, що це таке. Я вже не раз говорила, і знову повторюся, ПП (правильне харчування) - це спосіб приготування їжі, час і кількість її вживання. Можна смажити овочі і готувати жирне рагу зі свинячими реберцями. А овочі можна зробити на пару, або запекти разом з курячою грудкою в духовці. Звичайно, це інше блюдо, не реберця. Але, хто яку мету переслідує.

Фото: Марина Боржемская-Узєлкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Раніше ми публікували 10 порад щодо харчування від зоряного дієтолога. У своїй книзі "Їж, пий, худни: здоров'я без дієт" Наталія Самойленко - ендокринолог, дієтолог Маші Єфросиніної, Наталії Могилевської та інших українських знаменитостей, розповідає про всі тонкощі контролю ваги і схуднення.

Ми також писали про те, що кетодієта та інші режими харчування з невеликою часткою вуглеводів не стають менш корисними з плином часу і змушують тіло спалювати більше, а не менше калорій. Вони констатували, що люди, які дотримуються подібної дієти, скидають кілограми в більшому обсязі порівняно з іншими.

Зазначимо, що вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограмів без дієт і виснажливих тренувань у залі. Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

Відео: РБК-Україна