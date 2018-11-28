"Твiй На 100%": вышел долгожданный сингл группы "Бумбокс"

Участники группы "Бумбокс" (фото: пресс-служба)

В основу песни положена реальная история фанатки популярного рок-бэнда

28 ноября состоялась премьера песни "Твiй На 100%" - второго сингла с будущего альбома группы "Бумбокс", который получит название "Таємний Код".

Работа над этой песней проходила в Киеве на студии "Бобіна". Звукорежиссером выступил Дмитрий Хомулко, с которым "Бумбокс" записали альбомы "Люди" и "Голий Король", и о котором фронтмен коллектива Андрей Хлывнюк говорит, употребляя эпитеты "замечательный" и "крутой".

"Это полностью реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая", - комментирует релиз Хлывнюк.

Видео: YouTube/familyboombox

Кстати, в ноябре "Бумбокс" вернулись со знаменитой французской студии La Fabrique, где ребята работали над материалом для новой пластинки. Оттуда музыканты привезли огромное количество видеоматериала, который стал основой документального сериала "Код Френч". Его премьера запланирована на декабрь этого года.

Напомним, что первым синглом альбома "Таємний Код" стал дуэт Хлывнюка и Ко c американской группой The Gitas "Тримай Мене", который вышел летом.

Видео: РБК-Украина