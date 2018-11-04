Топ-7 прихованих причин, чому не знижується вага

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Навіть один з факторів може призвести до зупинки зниження ваги

Більшість людей, які намагаються схуднути, дотримуючись божевільних дієт і виконуючи важкі вправи, найчастіше не винні в марності своїх спроб. Причин тому може бути маси, і багато з них не лежать на поверхні. Доктор Володимир Туровський склав топ-7 причин, чому не йде вага, передає "Портал про здоров'я".

Останні наукові дані показують, що причиною є певні біохімічні процеси, що відбуваються в організмі. Доктор вважає, що деякі з цих процесів досить очевидні, як, наприклад, порушення обміну цукру або проблеми зі щитовидною залозою. Він акцентує увагу на відомих, але не очевидних проблемах, що змушують наш організм накопичувати жир:

Недолік сну. Людина, що страждає від хронічного недосипання в результаті порушення сну або просто сильно переобтяженого способу життя, переводить свій організм в режим жорсткої енергетичної економії. При цьому метаболізм або швидкість обміну речовин в організмі значно сповільнюється. В результаті, дієта, яка навіть містить меншу кількість калорій, що призводить до більш значного накопичення жиру і, як результат, набору маси тіла. Крім того, хронічна втома, викликана нестачею сну, часто компенсується за рахунок більш висококалорійної їжі, що забезпечує короткочасний сплеск енергії. Хронічний стрес. Він пов'язаний з першим пунктом і часто буває викликаний недосипанням. Гормон кортизол, який виділяється в стресовій ситуації дуже тісно пов'язаний з регуляцією енергетичного обміну в організмі. Він впливає на функцію інсуліну в організмі, що в свою чергу регулює перетворення вуглеводів в енергію або запасання у вигляді жиру. Порушення чутливості до гормону лептину. Лептин відповідає в організмі за розщеплення жиру і, в деякій мірі за відчуття насичення. Це відбувається в результаті використання сильно обмежених дієт і в особливості неправильного застосування гормону HCG. У даному разі порушується здатність організму до розщеплення жирових клітин. Дефіцит мінералів та мікроелементів в харчуванні. Найбільш характерний для проблем з вагою — дефіцит кальцію, йоду і цинку, вітамінів В12 і D, порушення балансу між Омега-3 і Омега-6 кислот. Дефіцит цих та інших поживних речовин призводить до неконтрольованих імпульсів апетиту, порушень у виробництві гормонів, що відповідають за енергообмін в організмі і порушенням здатності організму розщеплювати жир. Приховані алергії. Непереносимість харчових продуктів може виявлятися через приховані імунні реакції, які відбуваються всередині організму. В результаті порушується засвоєння їжі, що призводить до переїдання і прискореному набору ваги. Системне запалення. Системна запальна реакція в організмі веде до багатьох руйнівним процесам, у тому числі, порушення роботи кровоносних судин, підвищеного тиску, порушення роботи судин, вуглеводного обміну і до набору ваги. Порушення балансу виробництва і нейротрансмітерів. Це хімікати, що вироблені в мозку, які контролюють настрій, апетит і інші психоемоційні процеси. Відповідно, збій в їхній роботі призводить до порушення апетиту, переїдання — особливо часто вуглеводів. А надлишок вуглеводів в харчуванні — це пряма дорога до прискореного набору ваги.

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