Топ-5 "шкідливих" продуктів, які насправді корисні

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Варто переглянути свої погляди на ці продукти

То і справа дієтологи і вчені забороняють нам їсти один продукт, то інший з-за того, що вони шкідливі для здоров'я. Однак деякі потрапили в цей список незаслужено. Медики назвали п'ять "шкідливих" продуктів харчування, які в реальності виявилися корисними, повідомляє російське видання.

Червоне м'ясо

Експерти стверджують, що не потрібно відчувати почуття провини при вживанні яловичини зі свининою. Від них можна отримувати певні корисні поживні речовини. Особливо цінним для здоров'я буде пісне м'ясо свиней і корів. Дослідження показують, що в свинині зараз міститься набагато менше жиру, ніж це було в минулому.

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Маргарин і масло

Зовсім недавно вершкове масло вважалося шкідливим продуктом харчування з-за вмісту холестерину, і людям рекомендували замінити його маргарином. Однак тепер з'ясувалося, що маргарин містить так звані трансжири, які закупорюють артерії. Втім, у вершковому маслі багато насичених жирів, що збільшують рівень "поганого" холестерину. Тому ви можете вживати вершкове масло, але в невеликих кількостях, а також готувати на ньому їжу.

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Заправки для салатів

Експерти в області здорового харчування закликають повернутися до рецептів наших бабусь і заправляти салати оцтом і рослинним маслом. Багато "легких" заправок сучасних салатів містять велику кількість додаткових інгредієнтів, включаючи цукор і сіль. А краще зробити домашній вінегрет з оливковою олією, яка є відмінним джерелом корисних для серця ненасичених жирів.

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Арахісове масло

Дослідники стверджують, що арахісове масло - це доступне за вартістю і здорове джерело білка. В минулому з приводу цього продукту виникали побоювання, оскільки при процесі приготування арахісового масла вироблялася значна кількість трансжирів. Але останні дослідження продемонстрували, що процес вдосконалили, і рівень цих жирів впав.

Яйця

Довгі роки яйця страждали від дуже поганої репутації, коли на початку 1970-х років їх звинуватили у підвищенні рівня холестерину. Потім вчені з'ясували, як саме холестерин впливає на ризик хвороб серця. А також у тому, що існує "хороший" і "поганий" холестерин. З'ясувалося, що яйця не шкодять серцево-судинній системи, зате містять безліч корисних для здоров'я речовин, включаючи, звичайно, білок.

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Нагадаємо, дієтологи назвали продукти, які не можна їсти на порожній шлунок.

Ми також писали про те, що експерт озвучив 5 принципів здорового харчування взимку. У холодну пору їжа повинна бути зігріває, багатою поживними речовинами і маслянистою, щоб давати енергію і зміцнювати імунітет.

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Відео: РБК-Україна